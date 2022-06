Perkáta - Dr. Molnár Krisztián elmondta, hogy kettős minőségében van jelen, s mint megyei közgyűlési elnök arra kéri a perkátai választópolgárokat, hogy a június 26-án esedékes időközi polgármester-választáson Oláh István jelenlegi ügyvivő polgármestert támogassák a szavazatukkal.

Dr. Molnár Krisztián és Oláh István a szerdai sajtótájékoztatón Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Emlékeztetett, hogy a település korábbi polgármesterének lemondása után rendetlenség és békétlenség uralkodott a településen, fejlesztési források nem érkeztek, Perkáta fejlődése megtorpant. Oláh István viszont független ügyvivő polgármesterként úrrá tudott lenni a kialakult helyzeten, jó kapcsolatot tudott kiépíteni a környező települések vezetőivel, dr. Mészáros Lajossal, a térség országgyűlési képviselőjével és a me­gyével is. Munkáját Perkáta és a perkátaiak érdekében végzete, az elmúlt másfél évben közreműködésével több pályázati forrás is érkezett a településre, személye tehát garancia arra, hogy az építő munka folytatódhasson. Dr. Molnár Krisztián választókerületi minőségében ezt azzal a bejelentéssel egészítette ki, hogy a Fidesz helyi alapszervezetével egyetértésben a párt támogatja Oláh István polgármesteri jelölését. Arra kérte a helyi fideszes szavazókat, hogy ők is támogassák voksukkal a jelenlegi ügyvivő polgármestert június 26-án.



Oláh István egyetértett abban dr. Molnár Krisztiánnal, hogy a település fejlesztését csak akkor lehet előremozdítani, ha nem lesz széthúzás Perkátán, mint ahogy az két évvel ezelőtt bekövetkezett. Hangsúlyozta, hogy eddig elvégzett munkáját is Perkáta fejlődésének szellemében tette, ha megválasztják, akkor a megkezdett munkát folytatni fogja. Mint mondta, van is feladat bőven. Eddig energetikai beruházásokra, eszközbeszerzésre, útfelújításra, orvosi rendelő felújítására nyertek forrásokat. Vannak olyan pályázatok melyek folyamatban vannak, ezek forrásaiból többek között az orvosi rendelő felújítását, óvodai felújítást és férőhelybővítést, illetve jelentős volumenű belterületi útfelújítást szeretnének finanszírozni. A távlati tervek között pedig a sportélet fellendítése, a települési úthálózat korszerűsítése és a szociális foglalkoztatás helyi fejlesztése áll. Oláh István ezúton is arra kérte a település lakóit, hogy az időközi választáson szavazatukkal támogassák őt ebbéli terveinek megvalósításában.