Kulcsár Milán Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

A rendezvény részleteiről Kulcsár Milánnal, az egyesület elnökével beszélgettünk. Most már bizton állíthatjuk, hogy hagyományos programmá vált városunkban. Először a kempingben rendezték meg ezt a BMW-s találkozót, de a helybéliek között Kockaként emlegetett területen talált igazi otthonra, immáron harmadik alkalommal. Bár május 21-én némileg osztozni kell a területen (aznap lesz egy zenés-táncos buli, amelyhez már pénteken felállítanak egy nagy sátrat), de egyeztettek a szervezőkkel, és mindegyikük számára kedvező megoldást találtak: a sátor a „Zsiráf” szobor felőli részen lesz, így a betonos placc jelentős része a bemutatózó autósok rendelkezésére fog állni, a versenyzők tuningolt járgányai pedig a fák alatt fognak parkírozni.

Mint azt Milán elmondta, igyekeznek minden évben új pilótákat elhívni a programra, de természetesen vannak közönségkedvencek is, akik örömmel tesznek eleget az újbóli felkérésnek. A boxutcában nemcsak rutinos versenyzők kapnak helyet, hanem „amatőrök” is: szigorúan idézőjeles a jelző, hiszen akik ilyen tuningolt verdákat megépítenek, kellő ismeretekkel és tapasztalattal bírnak.

Itt lesz a programon többek között Varga Ádám, aki profi driftpilóta, eljön a Temesvári család, ahol nemcsak az apuka, hanem két fia is őrületesen vereti a kocsikkal.



Bár BMW-s találkozóról van szó, Ladákkal is csapatnak majd a programon. Decsa például szlalomozásban jeleskedik, illetve a Lada VW Teamból is érkezik egy versenyző, mégpedig Magyar János 1,8 turbós Ladájával.

A dunaújvárosi csapat elsősorban a program szervezésén és lebonyolításán fog szorgoskodni aznap, de két versenyzőjük pályára lép: Imre Miklós, aki az egyesület alelnöke és nem mellesleg járműmérnök, egy hétköznapi négyhengeres motort turbósított fel, amit most fog majd tesztelni. Lészeg Tamás civilben autószerelő mester, aki pedig egy hathengeres, 2,5 literes BMW-motort tuningolt meg. A pilóták szlalom- és driftbemutatókkal szolgálnak egész nap.

Érdekességként Milán elmondta, egy ilyen találkozóra egy versenyző átlagosan 20 pár gumiabroncsot hoz magával, attól függően, hogy ki mennyit tud szállítani.



A déli órákban szünetet tartanak, no nemcsak az ebéd miatt, hanem a nagy melegben nem árt egy kis pihenő a verdáknak sem.

Terveznek kiegészítő programokat is, igény szerint, számítani lehet akár autótoló versenyre vagy kipufogóhang-mérésre. Van egy fő szponzoruk is, amely a gyermekeknek készül zöldenergiához kapcsolódó játékokkal.

Mint eddig mindegyik rendezvényükhöz, úgy a mostanihoz is egy jótékonysági adománygyűjtést szerveznek: ezúttal a DÁV Dunaújvárosi Állatvédő Egyesület számára gyűjtik a felajánlásokat (amely lehet pénzbeli és tárgyi adomány is).

Kulcsár Milán elmondta, a rendezvény nyitott és ingyenes, a látogatókat már 9 órától várják. Ajánlatos a madárles elől érkezni és parkolni.