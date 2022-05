Az eső lába nemcsak lógott, de néha le is ért a földre szombaton, a Sárbogárdi napok délelőtti főzőversenyén. Persze a népek nem bizonyultak ijedősnek, úgy mondták: a kényszerű kétéves szünetet követően már éppen ideje mutatkozott egy kis lazításnak, közösségi együttlétnek.



A nagyérdeműt Ihos József (alias Kató néni) humorista szórakoztatta, miközben Hack István ceremóniamester, hobbiszakács krumplis, savanyúkáposztás, baconnel (megvan, ugye, amikor a Made in Hungária című filmben az apa kijavítja a reggelihez bacont kérő gyermekét: „Szalonna, fiam, szalonna!”) megspékelt egytálétellel kedveskedett a kóstolóknak. A Törpkonyha cipóban tálalt sertésraguját maga Törpilla hozta a tekintetes ítészek asztalához, de ott settenkedett körülötte Hami, Törpapa és Viking Törp is. A csapat a tálalásnak is megadta a módját. És bejött! A háromtagú zsűri – Hack István, valamint két helyi önkormányzati képviselő, Bágyi Zoltán és Tóth Béla – ugyanis az íz mellett az ételek állagra, illatára, színére és tálalására is kellő figyelmet fordított.