Dunaújváros - A 316. Szakmunkásképző 3/a osztály szombaton tartotta a negyven éves osztálytalálkozóját a papírgyári szabadidő parkban. Az osztály vegyes volt, tanulói több szakmát tanultak, papírgyártók, cipőfelsőrész készítők, férfiszabók és órás. Az idő múlását az is mutatja, hogy némely szakmák már megszűntek, átalakultak. Almann Sándor osztályfőnököt nagy örömmel és szeretettel vették körül a volt diákjai, felelevenedtek a régi tantárgyak, tanárok, kirándulások és végzősökként a Drezdai osztálykirándulás is. Természetesen a beszélgetések egy jóízű pörkölt elfogyasztása után is folytatódtak, az elmúlt 40 és történéseiről, kit merre vitt az élet.

Fotó: Bajusz György