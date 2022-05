Diák koromban volt „nagy” poén az a felütés, hogy „tudtad, hogy szilveszter idén péntek 13-ra esik?” Aztán aki ettől lefagyott, azt a több jól kinevette. Idén anyák napja éppen május elsejére esett. Hagyjuk most a munkásmozgalmi szálat, és említsük meg inkább azt, hogy az édesanyák mennyit is „dolgoztak” azaz inkább tettek értünk, hogy megtanuljunk járni, beszélni, hogy egészségben cseperedjünk fel, és hogy teljes életet élhessünk később, már felnőttként. Mennyi megszámlálhatatlan fontos pillanat és mennyi ki nem mondott köszönöm. Minden nap lehetne egy kicsit az anyák napja. Nekem akkor is kevés lenne mindent megköszönni...