Lőrinczi Konrád 2007-ben, időközi választáson nyert egyéni mandátumot és lett a 2-es számú körzet önkormányzati képviselője. Ebbéli tisztségét 2019 őszéig töltötte be, azóta mint listáról bejutott képviselő foglal helyet a közgyűlésben. Több mint harminc éve él a városban, itt alapított családot, igazi lokálpatrióta. Vele beszélgettünk a közelgő időközi választás aktuális kérdéseiről.

– A jelöltségét bejelentő sajtótájékoztatón azt mondta, hogy egyéni képviselőként precízebb koordinációval tudná ellátni a választópolgárok szolgálatát a közgyűlésben, mint jelenleg listás képviselőként. Mit is jelent ez pontosabban?

– Egyéni képviselőségem ideje alatt igyekeztem precíz munkát végezni. Egy hosszú lista mentén haladtam végig a rám váró feladatokon, amely tartalmazta az akkor aktuális fejlesztéseket és a körzetlakók problémáit, kéréseit, igényeit, amelyeket rendre meg is beszéltem velük. Hasonló természetű kérésekkel most is megkeresnek a körzetből. Azért is lenne fontos egyéni képviselőként dolgoznom, mert akkor jog szerint is hozzám tartozna a körzet, hatékonyan fel tudnék lépni az ott lakók kérései teljesítésének érdekében. Ezt most is megteszem, de így igazából csak az oldalvonal mellől szólhatok, nincs teljes jogú képviseleti jogom, nem tudok minden ilyen ügyben közvetlenül egyeztetni a hivatal munkatársaival.

Folytatná a megkezdett munkát

– Tizenkét éven keresztül volt a 2-es számú választókörzet egyéni képviselője. Aki a város közéletét vagy akár csak a közgyűlési munkát figyelemmel kísérte ezekben az esztendőkben, az tudhatja, hogy számos fejlesztés valósult meg a körzetben az apróbb problémák megoldásától kezdve egészen a nagy volumenű beruházásokig. Melyek ezek?

– A tizenkét év alatt mintegy ezer azoknak a fejlesztéseknek, javításoknak, problémamegoldásoknak a száma, amelyek közreműködésemmel megvalósultak a körzetben, szinte lehetetlen lenne e helyütt felsorolni mindet, de a fontosabbakat azért megemlítem. Közreműködésemmel megvalósulhatott a kórház felújításakor a Korányi Sándor utcában a járdafelújítás, az egykori Tour­inform Iroda előtti parkoló felújítása, illetve a városháza rehabilitálása kapcsán a főtér felújítása, a sétány és a szökőkút kiépítése. Hogy a „környéken” maradjunk: képviselőségem ideje alatt a Városháza tér környékén több száz parkolóhelyet létesített, újított fel még az előző önkormányzat, amiben képviselőként nekem is részem volt. Csakúgy, ahogy az Október 23. tér 9. mellett lévő parkoló felújításának első ütemét is említhetem. A Duna-parti sétány korszerűsítése és két lépcsősor felújítása is ide sorolható. Közkedvelt innováció lett a víztorony szomszédságában akkoriban kialakított ivókút, amelynek segítségével és annak kialakítása révén a felnőttek, a gyerekek és a sétáltatott kutyák is olthatják a szomjukat. Szinte felsorolhatatlan, hány utcában egyeztettem a lakókkal, és kérésüknek megfelelően indítványoztam különböző problémák megoldását, felújításokat. De ide sorolnám a nagy háztömbök közötti járdák, parkok, játszóterek, parkolók felújítását, kiépítését, erre nagyon jó példa a Széchenyi utca (ez a Széchenyi-gimnázium melletti utca Kossuth Lajos utca és Dózsa György út közötti része – a szerk.) mögötti belső udvar, az Erkel kert, vagy a Batsányi utca. Az apróbb, de a lakóknak nagyon fontos elkészült hibajavítások felsorolása hosszú listát tenne ki.

– Amennyiben jól emlékszem, a körzetbe abban az időszakban kerültek ki térfigyelő kamerák is?

– Igen. A Városháza tér környékére, a Martinovics utca mindkét végére, a Széchenyi udvarba, korábban pedig a Batsányi utcába is. Ezek növelték és most is növelik a lakók közbiztonságérzetét, csakúgy, mint a közvilágítás kiépítése a Széchenyi udvaron. A közlekedésbiztonság növelése érdekében pedig a Vasmű út és a Kossuth Lajos utca kereszteződéséhez, valamint a Szórád-Kossuth kereszteződéshez intelligens gyalogosátkelők kerültek.

– Hosszasan sorolhatnánk még a megvalósított elképzeléseket, de nézzünk egy kicsit a jövőbe is: mit ígér a 2-es számú körzet választópolgárainak?

– Csak olyat ígérek, amit magam is megvalósíthatónak ítélek. Azt azonban megígérhetem a körzetben lakóknak, ha megtisztelnek bizalmukkal és szavazatukkal, s én képviselhetem őket a közgyűlésben, akkor korrekt, pontos képviseletet kapnak. Közgyűlés elé viszem a lakók által fontosnak tartott kérdéseket, és addig járok közben, amíg azok meg nem valósulnak. Ehhez kell az önkormányzat támogatása is, de bízom abban, ahogyan dr. Mészáros Lajos, Dunaújváros és térsége országgyűlési képviselője az egész város érdekében együtt tud majd működni a városvezetéssel, úgy kisebb léptékben ez a 2-es körzet esetében is megvalósulhat.

– Végezetül arról mondjon pár szót, hogy aki önhöz fordulna ügyes-bajos körzeti dolgaival, hol éri el önt?

– Munkám ideje alatt végig azt tartottam szem előtt és tartom a mai napig, hogy egy képviselőt az őt megválasztóknak el kell tudni érni. Akár személyesen, akár telefonon, akár a technika vívmányainak köszönhetően ma már a közösségi felületeken is. Nemcsak most a kampány ideje alatt, de 2007-es megválasztásom óta rendszeresen tartok fogadóórákat. Minden hónap első és második csütörtökén a Városháza 9. emeletén a 915-ös képviselői irodában 17 órától 18 óráig személyesen is elérnek a városlakók. Telefonon is felkereshetnek, illetve aki a közösségi portálon keres fel, annak is válaszolok.