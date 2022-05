Nagyvenyim Mogyorós Mária művelődésszervezőt, a művelődési ház vezetőjét kérdeztük a programról.

– Pontosan mióta vannak gyereknapok, azt már nehéz kideríteni. Vezetésemmel a jelen kollektíva nyolc éve szervezi. Hagyomány, hogy a helyi Vöröskereszt szervezetétől is segítséget kapunk, most például retró akadályversennyel kedveskednek a kilátogató gyerekeknek. Mindenki összedolgozik az esemény sikere érdekében, ahogy a nyugdíjasok is, akik a palacsintát sütötték a versenyhez. Abszolút közös szervezésű dolgaink vannak tehát.

Ügyeskedtek a kicsik. Mindent ki lehetett próbálni szombaton a nagyvenyimi gyereknapon Fotók: Horváth László

– A szomszéd várból, Baracsról érkezett az ugráló. Kitelepül a Búgócsiga családi napközi és játszóház egyesület kézműves játszóházzal. Déltől az aprónép nagy kedvencére, a csillámtetkóra lehet jelentkezni. Délután egy órától a Bogár Muzsika zenekar koncertjét láthatjuk-hallhatjuk. Ezenkívül a játszópark összes eszköze, mobil mászófal és még sok egyéb lehetőség szolgálja a gyerekek és kísérőik szórakozását.

A Vöröskereszt helyi szervezete is kínált programokat

Igazán különleges programként vehető igénybe a krosszmotoros kiállítás, ahol felülhetünk a járművekre és ott fotózkodhatunk. A felnőttek akár tanácsot is kaphatnak, vagy jobban megismerkedhetnek a sportággal. Szintén különleges programként érkezik délután Perkátáról a Veled Ifjúsági Egyesület képviseletében a szimulátor szemüveg. Ezzel egy akadálypályán lehet majd kipróbálni milyen is, amikor alkoholos befolyásoltság, vagy egyéb más bódító szer hatása alatt akarunk részt venni a közlekedésben. Természetesen a kilátogatókat frissítő itallal, nassolni valóval is ellátjuk – mondta érdeklődésünkre Mogyorós Mária művelődésszervező.

Népszerű volt a gyerekek körében a mobil mászófal

Nagyvenyimen is mindig odafigyelnek arra, hogy az éves közösségi programokban jusson lehetőség a gyerekek számára is tartalmas kikapcsolódásra. A megépült, megszépült központi park ehhez kitűnő helyszín. Remélhetőleg még sokáig!