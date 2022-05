Dunaföldvár - Két osztálynyi fiatalember sóhajtott egy nagyot, és megpróbálta elképzelni, hogy a hosszúra nyúlt szertartások, majd középiskolások legnagyobb szellemi erőpróbája, az érettségi után, milyen világ vár majd rájuk. Előtte azonban még egy utolsó osztályfőnöki órára gyülekeztek a régi osztálytermükben. Mindkettő másként sikerült, szívszorítóbb lett, mint remélték, hiszen akkor már mindenki rájött, hogy ebben az iskolában ezekkel a társakkal ez lesz az utolsó. Egyszer csak nyílt az ajtó és megkapták az aznapi friss újságot, a Vén diák lapszámát, ami róluk szólt.

A végzős osztályok az iskolából a várba „ballagtak” Fotók: Balogh Tamás

És nem volt mit tenni, az osztályfőnök vezetésével egyes oszlopba rendeződve elindultak, hiszen ez volt a nap, amikor „Ballag már a vén diák”!

A végzősök szinte percnyi pontossággal tették meg az utak az iskolapadtól a Vár színpadáig, ahol azon a napon ők voltak a főszereplők, és az ünneplőruhába öltözött ihletett közönséget a szeretteik alkották.

Fehérné Keserű Katalintól hallottuk a vasalt, igazi tanárhoz méltó beszédet: minden pátosz nélkül, de szeretve mondta el. Megemlékezett az előző két év súlyos nehézségeiről, és megosztotta az örömét, hogy mint egy nagy család újból együtt lehettek a gimnázium teljes kara, a diákok és a családok.

Az iskolazászló átadásának pillanatai

A gyönyörű tavaszi délelőttön megállt az idő egy pillanatra, amikor azt hallottuk tőle, hogy:

– Kedves ballagók és vendégeink! A nagy központi lépcsőn lefelé jövet, a félemeletnél az én izgalmam is fokozódott, amikor elolvastam a hatalmas betűket, hogy búcsúzunk! Ugyanis úgy hozta az idő múlása, hogy én is búcsúzok. A Magyar László Gimnáziumban töltöttem negyven munkás évet. …. Különböző feladataim mellett ott legbelül, úgy istenigazából egy, a biológiát és a kémiát tanítani szerető tanár maradtam. Szóval kedves ballagók, jelképesen szorítsatok nekem is helyet, vegyetek be a soraitokba, csatlakozok hozzátok, én is elballagok! – A szavait hatalmas elismerő vastapssal zárták az egybegyűltek.

A Magyar László Gimnázium több évtizedes hagyománya, hogy a nevelőtestület döntése alapján a hat és négy év során kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok beírhatják a nevüket a gimnázium aranykönyvébe! Az idei év kiemelt aranykönyvese, aki a város önkormányzatának pénzjutalmát is elnyerte: Szebenyi Naomi. Az aranykönyvbe írhatta a nevét Duschnig Anna Franciska és Markovics Flóra is.

A díjátadás után Horváth Zsolt polgármester méltatta a kitüntetetteket, elismerően szólt a diákokról és a szüleikről. Kifejezte a mindannyiuknak szóló szerencsekívánságait, és felhívta a figyelmüket a Dunaföldvárhoz való kötődésük fontosságára, mert, ahogy mondta, „ez a hely vissza fogja várni őket a jövőben is”.