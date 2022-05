Ismét a testület elé kerülhet a közterületek használatáról szóló korábbi önkormányzati rendeletnek a módosítása, amelyről korábban már külön cikkben írtunk. Elfogadhatják az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló rendeletet, továbbá a 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló korábbi önkormányzati rendelet módosítását is.

Májusban már tartottak egy rendkívüli közgyűlést Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a fenntartó határozza meg az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. 2022. április 4–5-én a Dunaújvárosi Óvodában megtörtént az óvodai előjegyzés, amelynek adatai szerint a beíratott gyermeklétszám csökkent az elmúlt évhez képest, ezért az intézményvezető az indítandó csoportok számát 52 csoportban jelölte meg. Két tagóvodában egy-egy csoport szüneteltetését, valamint egy tag­óvoda bezárását kéri. Erről is döntenek a képviselők.

Több napirendi pont taglalja az augusztus 20-i események lebonyolítását. Erről is döntenek a képviselők, ahogy Majka & Curtis aznapi koncertjének költségvetéséről és lebonyolításáról, valamit a Parázs Varázs rendezvény szervezéséről és lebonyolításáról is.

A Dózsa György út – Latinovits Zoltán utca kereszteződésében új gyalogos-átkelőhelyek egyesített engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése vonatkozásában a nyertes ajánlattevővel való szerződéskötésre tesz javaslatot az egyik napirendi pont. A közgyűlés új felügyelőbizottsági tagokat választhat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-be, a Dunanett Nonprofit Kft.-be, a Dunanett Vagyonkezelő Kft.-be és a DV N Zrt.-be és a Vasmű út 41. Irodaház Kft.-be is. Továbbá a képviselők javaslatot tehetnek a DKKA Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 2021. évi éves beszámolójának elfogadására, könyvvizsgálójának és felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására, valamint a saját tőke–jegyzett tőke arányának helyreállítására.