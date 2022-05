Az elnöki posztra nem jelentkezett más, így teljes támogatással néz a következő időszak elé Kondor László. A vezetőség tagjai lettek: Farkas Zsolt alapító elnök, Karta Joanna, Kovács Ákosné és Samu József. A felügyelőbizottságban Szilágyi Miklós maradt az elnök, Grőb János és Szalai József pedig tagi tisztséget kaptak.

Az újra megválasztott elnök, Kondor László elmondta, hogy tovább szeretné folytatni a munkát a mozgáskorlátozott emberek érdekében, szorosan együttműködve a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségével, akik szintén a héten, május 10-én tartották az évi rendes közgyűlésüket. A továbbiakban is a megválasztott elnök képviseli majd az egyesületet az országos szövetségben.

A megválasztott tisztségviselők egy része: Szilágyi Miklós, Karta Joanna, Szalai József, Kondor László, Kovács Ákosné, Grőb János

AKADÁLYMENTESÍTÉS

Legfőbb céljuk az akadálymentesítés megvalósítása, ezért önkormányzati beruházások kapcsán és egyéb más akadálymentesítéssel kapcsolatos ügyekben is tanácsot adnak és ajánlásokat készítenek támogatási kérelmekhez. Sajnos Rados Ágnes által felvetett, a Rudas teljes akadálymentesítésére tett javaslat nem valósult meg.

FOGLALKOZTATÁS

A megváltozott munkaképességű személyek dunaújvárosi foglalkoztatására vonatkozó erőfeszítéseik hamarosan révbe érnek, hiszen a 108-as söröző helyén új munkahely létesül. Az egyesület a toborzásban és a helyszín megtalálásában segédkezett.

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS

A közgyűlésen módosították az alapszabályt és az országos szövetség jogi alapjaihoz hangolták az egyesület működését. Lényegi változás, hogy eltörölték a támogató tagsági viszonyt, ami által a nem mozgáskorlátozott tagok tudták támogatni az egyesület munkáját, e-mellett csak korlátozott jogokkal élhettek. A volt pártoló tagok továbbra is aktívan vállalhatnak szerepet az egyesület munkájában és tisztségre is választhatók lesznek, így nem lesz különbség a tagok között. Bár az egyesület eddig is pártsemleges volt, most ennek alapszabályban történő rögzítését is megszavazta a közgyűlés.

BŐVÜLT A CSAPAT

A dunaújvárosi egyesülethez csatlakozott 19 fő Beloianniszból, akik képviseletét Karta Joanna látja el.

KORONAVÍRUS IDŐSZAK

Sajnos ebben az időszakban szüneteltetni kellett a közösségi érintkezést, így minden klubfoglalkozás elmaradt, az ügyfélfogadások nélkül telefonon, levélben és interneten tartották egymással a kapcsolatot. Az utolsó közgyűlést is online formában sikerült csak megtartani. A járványhelyzeti korlátozások elmúltával felpezsdült az egyesületi élet.

PÉNZÜGYEK

A közgyűlés elfogadta a 2021-es éves pénzügyi beszámolót, melynek keretében ismertették a bevételeket és a kiadásokat. Ezt részletes formában minden taghoz eljuttattak még a közgyűlés előtti hetekben. Támogatásokat kaptak az Emberi Erőforrások Minisztériumától, a MEOSZ-tól, a Nemzeti Együttműködési Alaptól. A beszámoló alapján a 2021-es évet nyereséggel zárták, így az egyesület munkája anyagilag biztosított. A beszámolóban elhangzott, hogy a vezetőség továbbra is ellenszolgáltatás nélkül végzi a munkáját.

ÖSSZEÜL AZ ELNÖKSÉG

Május végén elnökségi ülésre kerül sor, melyen meghatározzák a személyre bontott feladatokat és hatásköröket.

Népszerű program a kerti sütögetés

ÉVES TERVEK

Az évben több olyan programot szerveznek, amely a közösségi életet serkenti a tagjaik között. A tavalyi évben három programot tartottak, amely nagy sikert aratott, két kulináris jellegűt és egy turisztikait. Az utóbbi egy budapesti látogatás volt, melyet más helyszínen folytatnak majd. Míg múltkor a Hősök tere és környéke volt az utazás célja, legközelebb a Parlament megtekintése lesz a cél, melyet pályázati forrás útján nyertek meg. Ami a kulináris programokat illeti fagyiparti és kerti sütögetés lesz még a nyár folyamán. E mellett megtartják a régóta népszerű teadélutánokat, ahol könnyed hangvételű beszélgetés keretében élvezik egymás jelenlétét. Népszerűek még a sportos összejövetelek, a kézműves műhely foglalkozások és a játékklub is. Egy kihelyezett találkozó lesz Beloianniszban, ahol kerti partival egybekötött Boccia versenyre kerül sor. A tervek szerint ősszel szüreti mulatságra, decemberben pedig évbúcsúztatóra kerül sor.

Kovács Ákos turisztikai programot javasolt

JAVASLATOK

Kovács Ákos jelezte, hogy termálfürdős kiránduláson többen szeretnének részt venni. A gyors ötletelések alatt a Böröcz Balázs segítségül felajánlotta, hogy kisbuszt tud biztosítani az egyesület részére úgy, hogy a sofőri feladatokért nem kér juttatást. A közgyűlés tagjai hálás tapssal köszönték meg a nagylelkűségét.

A szerencsések nyertek a tombolán

LOCSOLÓ BÁL

Az összejövetel hivatalos részén túl a megjelent tagok könnyed beszélgetésbe kezdtek. Sokan hosszú idő után láthatták újra egymást. Volt mit megbeszélni. Közben a tüsténkedő pincérek felszolgálták a vacsorát, melyet az előzetes felmérés alapján választottak a mozgáskorlátozott egyesület tagjai. A rendezvényen tombola is volt, közel 60 ajándék került kisorsolásra. A jó hangulatú délután nem csak a hivatalos rész miatt volt hasznos, hanem a közösséget újra egységbe kovácsolta a pandémiás helyzet után.