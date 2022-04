A húsvéti ünnepek idején a hosszú hétvégére megváltozott a vonatok, a volánbuszok menetrendje. A vonatok április 16-án és 17-én az ünnepnapi, 18-án a vasárnapi, 19-én már a munkanapi menetrend szerint közlekednek. Jelentősen megnövekedhet az utasforgalom, ezért érdemes minél előbb elővételben megváltani a menetjegyeket. A kiemelt, forgalmasabb vonalakon a csúcsidőszakokban közlekedő InterCity vonatokhoz – a lehetőségekhez képest – több kocsit kapcsolnak a helyjegy fogyásától függően. A megújult Elvira menetrendi keresőben már figyelhető az adott vonat ülőhely-foglaltsága az eladások alapján, így az utasok választhatnak elegendő kapacitással közlekedő (InterCity, railjet) vonatokat. A már nem tanuló 26 éven aluliak a 33 százalékos hétvégi kedvezményt április 18-án, hétfőn éjfélig vehetik igénybe. A gyermekek, családosok, tanulók, diák- és felnőtt csoportok, nyugdíjasok is élhetnek a szokásos kedvezményeikkel. Az általános iskolások a tavaszi szünetben is – április 19-éig – használhatják Kajla útlevelüket. A tavaszi szünet és a húsvéti ünnepek idején módosult a Volánbusz helyi és helyközi autóbuszainak közlekedési rendje is. Április 16-án a szabadnapon, 17-én, húsvét vasárnapján a munkaszüneti napon, 18-án, húsvéthétfőn a hét első tanítási szünetes munkanapját megelőző munkaszüneti napon érvényes menetrend szerint indulnak a járatok.