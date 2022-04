A konferencia megnyitóján dr. Pázmán Judit, a Dunaújvárosi Egyetem tudományos és kutatási rektorhelyettese elmondta, hogy a klímaváltozás ellen globális fellépésre van szükség, hiszen részünk van benne, hatásait a lakosság érzékelheti a mindennapokban, elég, ha a szélsőséges időjárási körülményekre gondolunk. Hangsúlyozta, hogy ennek az összefogásnak része ez a projekt és benne a konferencia is, s fő célja a klímastratégia meghatározása, abban pedig mint ismereteket oktató szereplőnek, az egyetemnek is fontos szerepe van.



Németh Lajos meteorológus a Mi lesz veled Föld, mi lesz veled éghajlat? című előadásában a globális felmelegedés eddig tetten érhető bizonyítékairól és a jövő éghajlatát alakító hatásokról beszélt. Ezek között megemlítette a hőmérséklet emelkedését, ami sok negatív következménnyel járhat a jövőben a jégsapkák olvadásától a tengerszint emelkedésén át a szélsőséges, akár emberéleteket is követelő időjárási események változásáig, ide értve a pusztító viharokat, hurrikánokat, áradásokat.

Dr. Pongrácz Rita, az ELTE adjunktusa Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Dr. Pongrácz Rita, az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékének adjunktusa a regionális éghajlati jövőképekről beszélt, illetve arról, hogy mire számíthatunk Magyarországon az elkövetkező évszázadban a klímaváltozást illetően, különös tekintettel a hőmérséklet és a csapadék mennyiségének változásaira. Mint mondta, ennek modellezése nem egyszerű feladat, több forgatókönyvet is vizsgálni kell egyszerre a föld népességének alakulásától kezdve az energiatermelés és -fogyasztás intenzitásáig. Ezeket az adatokat pedig a föld egészére el kell végezni, hogy aztán a kapott adatokat leskálázva el lehessen jutni a regionális eredményekig. Hazánkra vonatkozóan a modellek a jövőt nem egységesen „festik le” az említett két változó tekintetében, de kimondható, hogy hazánk területén ebben a században 2–6 Celsius-fokos hőmérséklet-emelkedés is várható. A csapadék mértéke csökkenhet is és nőhet is akár 50 százalékkal ezen a vidéken a távoli jövőben.



Kaiser Kornélia a Hamburger Hungária Kft. képviseletében a cég klímavédelmi és környezetvédelmi tevékenységét mutatta be, érzékeltetve, hogy a tulajdonos Prinzhorn Csoport minden egyes fejlesztési beruházása a környezetvédelem ügyét szolgálja. Eddigi beruházásaikkal itt helyben is csökkentették már az energiafelhasználást, a papírgyártáshoz elengedhetetlen víz mennyiségét és a káros­anyag-kibocsátást.

Dr. Kiss Endre, a Dunaújvárosi Egyetem professzora a levegőben lévő környezetszennyező komponensek felbontásáról értekezett tudományos jelleggel. Kiemelte, hogy a 2050-re kitűzött klímacélokat nem lehetetlen elérni, ebben a különböző vizsgálatok nagy segítséget nyújthatnak majd.



Petrovickijné dr. Angerer Ildikó, a polgármesteri hivatal környezetvédelmi vezető főtanácsosa a levegőszennyezés és a klímaváltozás helyi összefüggéseit taglalta első előadásában, majd röviden beszámolt azokról a javaslatokról, amelyek az élhető éghajlatot tennék elérhetőbbé településünkön.