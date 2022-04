Az ünnepséget a múlt csütörtöki közgyűlés elején tartották, az alábbiakban a díjazottak méltatásából idézünk.



Szloboda György

A közelmúltban elhunyt Szloboda György ­részére posztumusz adományozták az elismerést. Szloboda György 1935-ben született Dunapentelén. Bár gyermekkorában családjával egy kis időre Nagyve­nyimre költöztek, mindig is Dunapentelét tekintette otthonának. Valódi közösségi emberként élte mindennapjait: 42 éven át dolgozott a Volánnál, 32 évig választott tisztségviselő volt a tanácsban, közös képviselői feladatokat látott el, valamint garázsfenntartó szövetkezetet is vezetett. 1991 augusztusában 72 taggal megalapították a Dunaújvárosi Táborállási Polgárőr Egyesületet, amelynek 2018-ig elnöke volt. A Fejér Megyei Polgárőr Szövetség dunaújvárosi járási polgárőrségi koordinátoraként 15 éven át jelentős szervezőmunkát vállalt magára. A kezdetektől a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség elnökségének tagja volt. Az Országos Polgárőr Szövetség etikai bizottságában 15 éven keresztül végzett kiemelkedő munkát. A kultúra területén is maradandót alkotott, 1983-ban alakult meg a László Imre magyar nóta, népdal, operett és cigánydalokat kedvelők klubja, amelynek elnöki feladatait 1992 óta látta el.

Szloboda György díját lánya vette át a közgyűlésen





Gyöngyösi László Tivadar

Eredményes és elkötelezett szakmai tevékenysége, valamint példaértékű hivatástudata elismeréseként díjat kapott Gyöngyösi László Tivadar rendőr alezredes. 1993-ban került a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Vizsgáló Alosztály állományába mint vizsgáló tiszthelyettes. Folyamatosan képezte magát: állami főiskolai diplomát, majd a Rendőrtiszti Főiskolán felsőfokú rendőri végzettséget szerzett. 2000. július 1-jén tisztté avatták. Időközben vizsgáló, a Vizsgálati Alosztályon alosztályvezető-helyettes, majd a Bűnügyi Osztály Nyomozó Alosztályának vezetője lett; 2013-tól a Vizsgálati Osztály osztályvezetőjeként dolgozik. Szakmailag igencsak felkészült, rendületlenül, sikerorientáltan, elkötelezettséggel dolgozik a bűnügyek felderítésében. Mindenre kiterjedő figyelemmel irányítja a rábízott állomány munkáját; az általa irányított csapatnak köszönhetően több bűnelkövető került már rendőrkézre. Személyes példamutatásával is ösztönzi munkatársait, meghallgatja véleményüket, tanácsaival és iránymutatásaival segít.



Szemler Zoltán

A város tűzvédelméért hosszú időn át végzett magas szintű szolgálatteljesítésének és példaértékű hivatástudatának elismeréseként adományozták a díjat Szemler Zoltán tűzoltó őrnagynak. 2010-ben került a Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság állományába beosztott tűzoltóként. Tudását folyamatosan gyarapította, szorgalmának köszönhetően 2012-ben szolgálatparancsnoki beosztásba nevezték ki. 2016-ban a már meglévő tanári végzettsége mellé megszerezte a rendészeti szervezői szakmai felsőfokú szakképesítést, és a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen hatósági kiemelt főelőadóvá vált. Ezt követően a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnok-helyetteseként jelentős vezetői tapasztalatot szerzett, tűzoltó-parancsnoki feladatokat is ellátva. 2020 szeptembere óta a Kirendeltség Hatósági Osztályának osztályvezetője. Munkájában rendkívül eredményes, amely egyebek mellett nagyszerű szervezőkészségének, erején felüli munkabírásának, szakmai érdeklődésének köszönhető. A határidős feladatok kiváló szervezésével a hatósági osztály munkáját jelentősen előrelendítette. Szakmai ismereteit folyamatosan bővíti, a tanulásra mindig is nagy gondot fordított.



Balázs Péter

Díjat adományoztak Balázs Péter dandártábornok részére. 1985-ben kezdte meg pályafutását a büntetés-végrehajtás területén, a Sátoraljaújhelyi Fehérneműgyár polgári állományában műhelyvezetői munkakörben. A Rendőrtiszti Főiskola elvégzését követően hadnagyi rendfokozattal anyagi főelőadói beosztásba nevezték ki. A tanulásra, a szakmai ismereteinek folyamatos bővítésére kiemelt figyelmet fordított: a Janus Pannonius Tudományegyetemen humán szervező végzettséget szerzett, 2012-ben rendészeti szakvizsgát tett. Igencsak gazdag szakmai életútja példaértékű: teljesített szolgálatot például a Márianosztrai Fegyház és Börtön parancsnokhelyettesi beosztásában vagy a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának kiemelt főreferensi beosztásában. 2005-től a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokaként tevékenykedett. A 37 éves hivatásos szolgálati ideje alatt huszonkét alkalommal részesült elismerésben. Balázs Péter 10 éve támogatja a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány munkáját, lelkes szervezője az idén 25 éves közbiztonsági rendezvénysorozatnak. A börtönszínház program segítője. A „Börtön a városért” jóvátételi program részeként a Duna-part és környezete kitakarításában, a Széchényi gimnázium tornapálya-építésében vitathatatlan érdemeket szerzett.