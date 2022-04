Mint már arról korábban beszámoltunk, időközi választás lesz városunkban is. Ennek kapcsán a Helyi Választási Bizottság április 14-én ülést tartott, amelyen a tagoknak először ügyrendi kérdésekben kellett határozatot hozniuk.

A Helyi Választási Bizottság elnöke dr. Bakos Károly volt, aki 2020. december 12-én elhunyt. A mostani ülésen dr. Hanák Tamást választották meg a bizottság elnökének, dr. Varga Balázst elnökhelyettesének, továbbá megválasztották a bizottság póttagjának dr. Vidovics Reginát, aki a polgármester előtt le is tette már a törvényben előírt esküjét.



A 2-es számú választókörzetben azért kell időközi választást tartani, mert Utassy Éva, a Rajta Újváros! Egyesület képviselője 2021. április 21-én elhunyt, ezáltal megüresedett itt a közgyűlési mandátum. Lényegében ez egy belvárosi körzet, amelyhez a 4-es, 5-ös, 7-es, 8-as és 22-es szavazókörök tartoznak, részben érinti a többi között a Vasmű utat, a Kossuth Lajos utcát, a Dózsa György utat, a Batsányi utcát és a Martinovics utcát is. A 2019-es adatok szerint 3693 választásra jogosult állampolgár szerepelt akkor a névjegyzékben. A Helyi Választási Bizottság július 3-ra írta ki az időközi választást a körzetben. Mint az a határozatban olvasható, a Helyi Választási Iroda legkorábban május 14-től adja ki az ajánlóíveket azon jelölteknek, akik indulni kívánnak a képviselői mandátum megszerzéséért. Ezekre gyűjthetik a választópolgárok támogatói aláírását május 30-ig. Azt, hogy legalább hány aláírás szükséges a jelöltté váláshoz, majd az április 27-i névjegyzéki adatok alapján állapítják meg. Az érintett választásra jogosult polgárok április 27. és május 13. között kapnak értesítőt a választásról.



A Helyi Választási Bizottság ülésén ismertették azt is, hogy a helyi ukrán nemzetiségi önkormányzat 2019-ben megválasztott két képviselője lemondott megbízatásáról, emiatt határozatképtelenné vált a testület. A megüresedett helyek betöltése érdekében ugyancsak időközi választást kell tartani, és úgy határoztak, hogy ezt is július 3-án fogják lebonyolítani.

Arról is írtunk már korábban, hogy időközi választást tartanak majd Perkátán is, mivel az előző vezető, Somogyi Balázs 2020. szeptember 30-i hatállyal lemondott a tisztségről. A perkátai lakosok június 26-án választhatnak polgármestert.