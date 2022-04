Kulcs - A közelmúltban megtörtént a műszaki átadása a település északi bejáratánál az új buszfordulónak.

A beruházás a Közlekedésfejlesztési feladatok támogatása című kormányzati lehetőség keretében valósult meg. Az új buszforduló kialakítására azért volt szükség, mert a jelenlegi buszvégállomás a település belső részén található. Ezáltal a buszjárat nem érinti a település valamennyi pontját, illetve távol esik a 6-os főút melletti, a település helyközi megállójától. Pedig jelentős utasforgalom bonyolódik, azonban nincs közvetlen buszmegálló-csomóponti kapcsolata a helyi járatokkal.

A projekt megvalósításával lehetővé válik a helyi adottságokhoz és igényekhez illeszkedő települési infrastruktúra-szolgáltatás és -kínálat bővítése. Április 20-án a buszforduló műszaki átadása megtörtént. A projekt a gyalogossáv és a 6-os úti buszmegálló összekötésével lesz majd teljes. A mintegy 170 méter járda megtervezése elkészült, a kivitelezése várhatóan jövő év tavaszára fog befejeződni. A Rákóczi utca jelenlegi szakaszával gyalogosátkelő fogja összekapcsolni a járdaszakaszokat. Parkolókat is terveztek a szakemberek, és természetesen a megfelelő megvilágítás szintén nagy hangsúlyt kap majd.

– Nagy öröm számomra, hogy ennek a hármas projekt­nek most elkészült a legnagyobb és legköltségesebb része. Különös jelentősége van az átadásnak abból a szempontból, hogy nagyon sok kulcsi fogja majd használni. Most azonban egyelőre a forgalomba helyezési eljárás kezdődik és várhatóan egy hónap múlva lehet csak használatba venni – tette hozzá Jobb Gyula, Kulcs település polgármestere.