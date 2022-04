Dunaújváros – Sok új ismerettel gazdagodtunk az elmúlt időszakban, és jelenleg is folyamatosan tanulunk, igyekszünk megfelelni az aktuális kihívásoknak. Azt látom, hogy sikerült egy jól működő közösséget kialakítanunk. Ez egy családias oktatási intézmény. Az előzetes terveinkben is szerepelt, hogy 20–22 fős osztályokat szeretnénk, ahol egyrészt több figyelem jut minden gyerekre, másrészt a pedagógusok sem őrlődnek fel a mindennapok során. Itt nálunk, a Gárdonyiban gyakorlatilag mindenki ismer mindenkit.

A diákok, a szülők bárkihez fordulhatnak egy-egy megoldandó kérdés, probléma esetén. Úgy szoktunk fogalmazni, hogy intézményünk konzervatív értékrendet képvisel. Azaz egy emberléptékű, közösségközpontú világképet, ahol felelősséggel tartozunk egymásért. Nem retorziókkal kívánunk nevelni, hanem törődéssel és példamutatással. Mindebben pedig központi szerep hárul a nálunk dolgozó kiváló és felkészült pedagógusokra – mondta el Kovács István, az iskola lelki vezetője, aki a hozzá rendre befutó kérdésekről is beszélt: – Gyakran kérdezik tőlem is, hogy mivel a Gárdonyi egyházi fenntartású intézmény, így itt „kötelező” például a templomba járás? Nincs ilyen kötelem, és nem is szeretnénk, hogy legyen. Ha valaki szeretne például velem beszélgetni, rendelkezésre állok, és megpróbálok választ adni a felmerülő kérdésekre. Szemléletünk szerint a diákokat nem csak szellemileg és fizikailag kell felkészíteni az élet kihívásaira, hanem lelkileg, mentálisan is.

Kovács István, az iskola lelki vezetője, görögkatolikus parókus és Szóládi Zoltán, a Gárdonyi iskola igazgatója Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Szóládi Zoltán, a Gárdonyi igazgatója az iskola terveiről is szólt: – Szeptembertől két osztály indítását tervezzük, egyik iskolaotthonos, a másik pedig napközis rendszerben működik majd. A tantestületünkben megfelelő arányban vannak lendületes pályakezdő fiatal kollégák, a nyugdíj mellett visszatérő nagy tapasztalattal bíró pedagógusok és a középgeneráció kiváló képviselői. Örömteli, hogy az elmúlt időszakban több, a városban elismert pedagógus csatlakozott hozzánk, és további érkezőkre is számítunk. Fontos, hogy a beiskolázási körzetünk megmaradt, ám emellett máshonnan, így például a környező településekről is várjuk a diákokat. A táncművészeti tagozatunk mellé a közeljövőben csatlakozik az ének művészeti ág, és szeretnénk elindítani a képzőművészeti tagozatot is. Sport terén is széles kínálattal várjuk a gyerekeket: a Kohán Árpádné vezette lábtoll-labda-műhely országos szinten is egyedülálló, nálunk pallérozódnak a fiatal tollaslabdázók is a Danubius KSE irányításával, de az iskolai tornaórák keretében van lehetőség itt megismerkedni a röplabda és a birkózás alapjaival is. E foglalkozásokat a ­DKSE szakedzői irányítják. Célunk, hogy e rendszert a kézilabdában is kiépítsük. Nem titok, hogy 2023 őszétől egy óvodai intézménnyel is szeretnénk bővülni, valamint útjára indítani egy cserkészközösséget is. Elkészült az aulánk, így lesz lehetőségünk nyitott, mindenki által látogatható kulturális programok szervezésére is. Május 27-én például a nemzetközi hírnévvel bíró Szent Efrém zenekar érkezik hozzánk, május 25-én pedig a hagyományos évzáró gálánkat a Bartók nagytermében rendezzük.

A Gárdonyi iskola ma és holnap (április 21–22-én) tartja beiratkozási napjait, további információ az intézménnyel kapcsolatban a 06-25/423-765-ös számon kérhető.