A 3. Robotika kiállítás megnyitóján a szervező egyesület nevében Szabó András köszöntötte az érdeklődőket, aki kiemelte, hogy a korábbi két eseményhez hasonlóan, idén is az volt a céljuk, hogy a téma iránt érdeklődők egy kicsit bepillanthassanak a már nem is annyira távoli jövőbe, megismerkedjenek a jelen kutatási irányaival és fejlesztési kihívásaival. Az önkormányzat részéről Németh Miklósné méltatta a robottechnikai bemutatót: – Az ötletgazdák és a szervező csapat kiváló munkáját bizonyítja, hogy a Robotika megtalálta helyét Rácalmáson, és valamennyi korosztály számára érdekes és izgalmas programokat kínál a témában.

Drónok harca – a drónreptetés alapjaival is megismerkedhettek a Robotika kiállítás résztvevői Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Az előadás-sorozatot Király Zoltán, a Dunaújvárosi Egyetem docense nyitotta, aki a munkaerőpiacon jelenleg is zajló változásokon keresztül mutatta be, hogy a közeljövőben mely területeken kaphat majd egyre nagyobb szerepet a robot és a mesterséges intelligencia. Az előadó az egyetemen zajló kutatás-fejlesztésekről is beszélt, kiemelve azokat, amelyeket már jelenleg is használnak a megrendelő cégek, illetve kísérleti fázisban vannak.

Programozás, vezérlés okostelefonnal is

Szintén egy hosszú távú, több tudományterületet is érintő fejlesztés útján vezette végig hallgatóságát a Pázmány ITK Bionikai Karának docense, Koller Miklós, aki munkatársaival egy mesterséges intelligenciával (is) működő kézprotézisen dolgozik. A konkrét kutatási témáktól eltávolodva a digitalizáció, a technikai fejlődés az egyénre és a társadalomra gyakorolt hatásait vette górcső alá előadásában Molnár József.

Király Zoltán (j) a DUE jelenlegi kutatási tevékenységéről beszélt

A szakmai mini konferenciával párhuzamosan látványos robot- és drónbemutatók is várták az érdeklődőket, akik megismerkedhettek a programozás alapjaival és az egyre népszerűbb 3D-s nyomtatás újdonságaival is. A már hagyományos rajzpályázatra ezúttal is ötletgazdag alkotások érkeztek. A kiállítás keretében a zsűri által legjobbnak ítélt munkákat díjazták. A felső tagozatosoknál (5–8. osztály): 1. Bősz Erik, 2. Csige Johanna, 3. Karkus Kleopátra. Az alsó tagozatosoknál (1–4. osztály): Pap Dorina, Földi Flóra, Szabó Anita. A Robotika jövőkémlelése a tervek szerint jövőre folytatódik.

Új világok nyílnak meg a modern VR-szemüvegek segítségével