A pénzügyi lízingszerződés lényege, hogy a lízingbe adó a lízingtárgyat, például gépjárművet, ingatlant a saját tulajdonába megveszi, és a lízingbe vevő használatába adja meghatározott időre. A lízingbevevő köteles a dolgot átvenni és lízingdíjat fizetni.

A lízing lényege, hogy a lízingbe adó vállalja, hogy a szóban forgó eszközt a lízingbe vevőnek átadja meghatározott időre, így alapvetően különbözik a hiteltől, amikor a bank pénzt ad, és azon vásárolunk valamit, ami rögtön a saját tulajdonukba kerül.

A lízing és a kölcsön közötti legnagyobb különbség, hogy lízing esetén a lízingbe adó saját tulajdonába kerül a dolog, amíg kölcsön esetén a kölcsön­adó által nyújtott kölcsönösszegből a vevő saját tulajdonába veszi meg a dolgot.



A pénzügyi lízingnek két fajtája létezik: a nyílt végű és a zárt végű. Zárt végű lízing esetén a szerződés határozott idejének lejártakor a lízingbe vevő automatikusan tulajdonjogot szerez a lízingtárgyon.

A nyílt végű lehetőség, amelyben a lízingelő számolja el az értékcsökkenést, s a futam­idő végén eldöntheti, hogy a maradványérték megfizetésével tulajdonosa lesz-e az addig bérelt eszköznek.

Mivel a lízingszerződés ideje alatt a lízingbe adó marad a lízingtárgy tulajdonosa, ezért a lízingtárgy egyben követelésének biztosítékául is szolgál.

Ha a lízingtárgy ingatlan, akkor a lízingbe adást és a lízingbe vevő személyét az ingatlan-nyilvántartásba is be kell jegyeztetni. Ha a lízing ingó dologra vagy jogra vonatkozik, akkor a lízingbe adó ezeket az adatokat rendszerint a hitelbiztosítéki nyilvántartásba köteles bejegyeztetni.

Dr. Unger Zsolt