Mindazonáltal Istvánnak továbbra is erőt ad az a sok támogató, akik mellette állnak, és adományaikkal, imáikkal segítik a gyógyulását! És Kínában is már nagyon várják az orvosai, folyamatos kapcsolatban van a kórházzal, és egyeztet velük. A gyógykezelése természetesen meglesz, emiatt nem kell aggódnia, csak jusson ki Kínába!

Köszönet illeti a budapesti kínai konzulátust is, ahol szintén odaadó segítséget nyújtanak Istvánnak, hogy minél előbb Kínába utazhasson.

Pecsét Istvánt még március 3-án köszöntöttük 35. születésnapja alkalmából, de megegyeztünk abban, hogy ezt annak napján, március 12-én tesszük közzé. Az ünnepi tortát a Sütikék Cukrászda tulajdonosa, Miklián Anett ajánlotta fel Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő

Természetesen a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) részéről a Nemzetközi Kapcsolatok és Jogviszony Nyilvántartási Főosztályát is hatalmas köszönet illeti, amiért István csúszásban lévő gyógykezelését – rajta kívül álló okok miatt – tudomásul veszik, adminisztrálnak az érdekében, és szintén nagyon drukkolnak neki a gyógyuláshoz, ami városunk támogatottjának nagyon jólesik.

István a fent megnevezett megannyi támogatója irányába nagyon elkötelezett, ezért őt igenis zavarja, hogy – igaz önhibáján kívül, de – még mindig itthon van, és még nem tudott Kínából bejelentkezni, hogy megkezdte a gyógyulását! – Drukkolunk neki, hogy ez minél előbb bekövetkezhessen!

Pecsét Istvánt ismételten próbára teszi az élet, ugyanis a február 23-i repülőjárata át lett foglalva március 23-ra, amit ezen a héten töröltek. István nincs elkeseredve (nincs ideje rá! – a szerk.), továbbra is mindent megtesz azért, hogy gyógykezelésére el tudjon jutni Kínába. A többszöri sikertelen „indulás” után talán a következő próbálkozás sikerrel járhat. Ebben a nehéz időszakban sem feledkezhetünk meg arról, hogy István épp ma tölti be 35. életévét, amely alkalomból olvasóink nevében is szeretettel köszöntjük őt. A gyönyörű tortát Miklián Anett, a Sütikék Cukrászda tulajdonosa ajánlotta fel.



Mindezért is erősítsük meg hitében Istvánt, ugyanis most szombaton, március 12-én 35 éves, ezért ebből az alkalomból is szeretnénk megnyomni az adománygyűjtést a számára. Istvánt szerkesztőségünkön keresztül sok-sok jóérzésű ember nevében köszöntöttük, talán ez esetben nem üres frázisként: jövőre veled, ugyanitt! Gyógyultan. A neki készült ünnepi tortát pedig Dunaújváros legújabb – a Vasmű út–Kossuth Lajos utca sarkán megnyílt cukrászdájának, a Sütikéknek köszönhetjük – amely megígérte, hogy a 36. születésnapra is ott szeretnék készíteni a tortát.

István hosszú évek óta „úton van”, kitartóan küzdve rákbetegségével. Azt látjuk, hogy ami rajta múlik, azért ő mindent megtesz. Gyógyulása hosszú folyamat. Családja, barátai, a jóérzésű emberek mind ott állnak mellette. Egyetlen lehetősége a Kínában elvégezhető immunoterápiás gyógykezelés. Segítsük őt a gyógyulásában!



Hazai támogatás esetén:



Számlatulajdonos: Pecsét István

Bankfiók: Erste Bank

Számlaszám: 11600006-00000000-51152129

Közlemény rovat: „Adomány Pecsét István részére”.

Nemzetközi támogatás esetén:

Számlatulajdonos: Pecset Istvan

Bankfiók: Erste bank

IBAN bankszámlaszám: HU74 1160 0006 0000 0000 5115 2129

Swift kód: GIBAHUHB

Közlemény rovat: „Adomany Pecset Istvan reszere”

Elektronikus pénzforgalmi számlára:

II-1. Paypal támogatás esetén:

Név: István Pecsét

E-mail cím: [email protected]

Felhasználónév: @pecset

Üzenet rovat: „Adomány István Pecsét részére”