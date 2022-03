Az elképzelés szerint a településen élő rászoruló hölgyeknek szerettek volna segítséget nyújtani nőtársaik.

Ennek érdekében készült az a felhívás, amelyet a legnépszerűbb közösségi oldal egyik posztjában olvashattak a helyi Segíteni jó nevű csoport tagjai a Kulcsi nők a kulcsi nőknek nőnapra címmel.

Végül 39 hölgyet sikerült ajándékkal meglepni Kulcson Fotó: amatőr

Az alapgondolat 2020-ban, egy országos kampány alapján fogalmazódott meg Pádár Edit ötletgazdában. Majd a kulcsi Enni adok doboz kihasználtsága cselekvésre késztette. Hiszen egy családban sokkal inkább költenek élelmiszerre, mint pipere holmira. Ugyanakkor nem létszükséglet, mégis fontos, mert egy nő mentálisan is jobban érzi magát, ha van néhány kifejezetten női holmi a táskájában.

Már akkor értő fülekre és számos támogatóra – köztük Márkovicsné Gizusra – talált a karitatív felhívás. Ezért idén a kezdetektől a Segíteni jó csoporttal együttműködve közösen, újra meghirdették a gyűjtést.

Azt kérték a szervezők, hogy olyan higiénés csomagot készítsen minden adományozni szándékozó, amit majd a kampány végén – stílszerűen nőnapon – nehéz körülmények között élő kulcsi nőknek ajánlanak fel. A támogatócsomagokat a faluházban, illetve a könyvtárban rakhatta le minden széplelkű felajánló nyitvatartási időben. Idén majd 40 hölgyet sikerült megajándékozni, ráadásként 39 cserép virág is érkezett adományként. Így az adományok mellé minden rászorulót virággal is köszönthettek a nőnapon a kulcsi jótékonykodók.



Kézenfekvő, hogy táskába, de akár szatyorba, zacskóba is lehetett csomagolni a felajánlásokat. De minden adomány végül divatos táskában jutott célba, egy kizárólag táskákat tartalmazó adomány jóvoltából.

Azt kérték a szervezők, hogy a csomag tartalma legyen kívülről láthatóan feltüntetve. Hiszen a fiatalabb és idősebb korosztálynak egyaránt kedveskedtek, igazán szép és gazdag csomagokkal. Az ünnepélyes átadásra március 6-án, az önkormányzat nőnapi programja után került sor.

A szervezők a nagyszámú felajánlást és a megajándékozottak boldogságát látva eldöntötték a nők a nőkért akcióból hagyományt fognak teremteni.