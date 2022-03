Mórocz Erika, az egyetemi kollégium koordinátora rendezi az adományokat. A segítők felajánlása folyamatos, itt helyben is: szervezik a gyűjtést Butty Andreáék, és az Újváros segít elnevezésű kezdeményezés égisze alatt Szalai Attila is. A Dunaújvárosi Egyetem is csatlakozott az akcióhoz, és már múlt hét óta fogadják a felajánlásokat a 33-as kollégiumban. Mórocz Erika, a kollégium műszaki koordinátora elmondta, nagyon sok támogatást hoztak be a lakosok, a tartós élelmiszertől kezdve a tisztálkodási szereken át a ruhaneműkig. A gyűjtőpontokról hétfőn ismét felvették az adományokat, és kedden reggel indul a szállítmány a keleti országrészbe – erről már Szalai Attila tájékoztatta lapunkat.

Szalai Attila elmondta, folyamatosan tájékozódik a nagyobb facebookos csoportokban arról, hogy hol mire van szükség. Kiemelte, hogy jól szervezett módon történik az adományok fogadása és szétosztása, a civil koordináció összehangolt a különböző platformok felületein is. Megosztotta azon negatív tapasztalatait is, hogy sajnálatos módon olyanok is jelentkeznek, olyan helyiek is beállnak a sorba adományért, akik nem feltétlen rászorultak. Arról nem beszélve, hogy vannak olyanok, akik lomtalanításnak tekintik az adománygyűjtést, és koszos, törött kacatokat is betesznek a felajánlások közé. Azt is mondta, lehet, hogy most egyelőre ez a keddi szállítás lesz az utolsó, amelyet ilyen messzire visznek, hiszen már egyre több településen szállásolják el nagy létszámban a menekülteket és figyelik, hogy itt a környéken, a térségben elszállásolt menekülteknek mire van szükségük.

Mórocz Erika, az egyetemi kollégium koordinátora rendezi az adományokat Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Nálunk a Széchenyi-gimnázium egykori kollégiumát jelölik ki szükség esetén a menekültek ideiglenes befogadására, ennek előkészítését az ingatlan tulajdonosa, az önkormányzat végzi.

Viszont Dunaújvárosban már vannak ukrán menekültek, nekik a Dunaújvárosi Egyetem kollégiumában biztosítottak szállást. Mórocz Erika vázolta, hogy a helyi katasztrófavédelmi kirendeltségvezető vette fel velük a kapcsolatot, felmérve azt, hogy jelenleg mekkora befogadási kapacitásuk van. Vasárnap öt családot, összesen tizenegy menekültet fogadtak be. Ők egy dunaújvárosi vállalat ukrán vendégmunkásainak családtagjai (feleségek, gyermekek), akik Kijev szomszédos településeiről érkeztek. A gyűjtőponti felajánlásból is kaptak, amire éppen szükségük volt. Rajtuk kívül várnak még ezen a héten újabb menekülteket a kollégiumba.