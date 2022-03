Évek óta kiszereltük a tévét. Nem volt ebben semmi tudatosság, egyszerűen csak azt vettük észre, hogy egy újabb szükségtelen porfogóval gazdagítjuk az akkori 48 négyzetmétert. Önhitten ezt némi szabadságként éltük meg akkor, mert nem is sejtettük, hogy csak egy szorítottabb póráz ígérkezik. Magam (is) aktív sorozatfüggő vagyok, de némi torpanást érzek az ipari gyártás terén. Korábban akár két részt is kibírtam bealvás nélkül, ma már 45 perc az átlag. Érdekes, Tim Marshall A földrajz fogságában című munkája még hajnali virrasztásra is ösztönöz a fényolvasóm felett. Le kellene már mondani pár előfizetést (is).

