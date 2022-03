A Vajda-Papír Kft. mindegyik gyára közelében biztosít szálláslehetőséget az egyedülállóknak, de segítséget nyújtanak a családok elhelyezésében is, és megszervezik az egészségügyi ellátásukat is. Nem hagyjuk magára a dolgozók hozzátartozóit – mondta, és megemlítette, hogy felveszik a kapcsolatot a helyi önkormányzati illetékesekkel a gyerekeknek óvodai, iskolai elhelyezése érdekében. A magyarul nem beszélő munkavállalóknak tolmács segíti a beilleszkedést. „Magyarország egyik vezető papírtermék-gyártójaként eddig is fontos volt a szolidaritás - a nehéz helyzetű magyarországi családokon rendszeresen segítünk – így nem mehetünk el segítségnyújtás nélkül a bajba jutott, tőlünk menedéket kérő ukrajnai magyarok és ukránok mellett sem” – mondta. Hangsúlyozta, ebben az időszakban nagyon fontos a támogatás minden formája, a munkalehetőség azonban a hosszú távú biztonságot garantálhatja ezeknek az embereknek.

Ismertette: a Vajda-Papír budapesti gyárába 20 munkahelyet ajánlanak gépkezelőknek, gépbeállítóknak, további 10-et kézi anyagmozgatóknak, kézi csomagolónak szintén 10 munkavállalót várnak, targoncavezetői munkakörbe ugyancsak 10-et.

A székesfehérvári üzembe 8 gépkezelőt és 20 kézi csomagolót, a dunaföldvári üzembe pedig további 4 gépkezelői, 6 targoncavezetői, 3 elektromos karbantartói és ugyancsak 3 gépkarbantartói állás várja az ukrajnai harcok elől menekülő munkavállalókat. A munkalehetőségekről információk a Vajda-Papír honlapján a Karrier aloldalon érhetők el.

A Vajda-Papír 22 éve alakult családi vállalkozásként, csoportszinten mintegy 650 munkavállalót foglalkoztat. A magyarországi értékesítés mellett a vállalat higiéniai papírtermékeit Skandináviába, a Baltikumba, Kelet-Közép-Európa és a Világ több mint 30 országába szállítják. A cég 2013-ban Norvégiában is nyitott egy több mint 130 új munkahelyet teremtő leányvállalatot.