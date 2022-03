Hatalmas füst okozott riadalmat vasárnap délelőtt Mezőfalván a Kossuth Lajos utcában. Az egyik lakó az országos tűzgyújtási tilalom ellenére – ami egyben felülírja a helyi tűzgyújtási rendeletet – nagy tüzet rakott hulladékból, írja a mezohir.info. Az sem zavarta, hogy a környező lakók megfulladnak a füstben. Az esethez a mezőfalvi önkénteseket és a dunaújvárosi hivatásosokat riasztották, akik már egy másik, közeli avartűztől érkeztek a helyszínre.

Fotók: Horváth László

A lakó a tűzoltók megjelenésére és kérésére sem volt hajlandó abbahagyni a tüzelést. Tevékenységének folytatását különböző magyarázatokkal indokolta. A kiérkezett dunaújvárosi hivatásos tűzoltók vezetője rendőri segítséget kért. Az ingatlantulajdonos ezután csak az erőteljes rendőri felszólításra volt hajlandó együttműködni a hatóságokkal és megkezdeni a tűz oltását. Az eset kapcsán a helyszínen lévő mezőfalvi önkéntes tűzoltót, mezőfalvi önkormányzati képviselőt kérdeztük.

Balogh Bence és Pethes Bálint mezőfalvi önkéntes tűzoltó talán jobb időtöltést is el tudna képzelni vasárnap dél tájékán

- Egyre több az illegális tüzelés Mezőfalván. Sokan nem tudják, vagy nem is akarják értelmezni a szabályokat. Milyen tapasztalatokkal rendelkeznek?

- Sajnos a tendencia azt mutatja, hogy ebben az évben a mostanival már a tizennyolcadik beavatkozási esetnél tart szervezetünk. Ebből tizenkettő volt illegális tűzgyújtás, vagy gyújtogatás. Ami nagyon szomorú, hogy ez kinn, a határban is nagyon terjed. Most is ki kellett mennünk a Telefonos út közepére, ahol szinte szisztematikusan fel van gyújtva az egész. Ugyanaz van, mint tavaly. Valakik a szemétproblémát úgy oldják meg, hogy mennek és sorra gyújtanak alá az illegális hulladékkupacoknak. Ebben a száraz időben ez sajnos azzal jár, hogy húsz-harminc méteren keresztül ég az aljnövényzet. Legutóbb a tegnapi nap folyamán közel száz métert oltottunk el. A természetkárosító hatása mellett a lakókörnyezetben is komoly károkat okozhat ebben a szárazságban, ha nem tartjuk be a tűzgyújtási szabályokat. Arról nem is beszélve, mennyi költséget okoz a tűzoltóság fenntartásában, főleg a mostani hatszáz forintos üzemanyagot tekintve. A jelen esetnél pedig még a rendőrség is lett küldve, mivel az illető nem működött együtt a tűzoltókkal. A konkrét esetben büntetés lesz a tevékenység vége.

A történetnek végül az országos tűzgyújtási tilalomnak megfelelően lett vége. A határozott rendőri felszólítás után az ingatlantulajdonos megkezdte az oltást. Az üggyel kapcsolatban tovább hatósági intézkedések várhatóak.