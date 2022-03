Rácalmás - A közgyűlés kezdetén egyperces néma felállással emlékeztek a megjelentek az elmúlt időszakban elhunyt horgásztársakra.

Dualszky-Kovács István, a Sirály elnöke elsőként a tagsági létszám alakulásáról, valamint az egyesület tavalyi gazdasági mérlegéről szólt. Mint elhangzott, a Sirálynak 2021-ben 612 fő teljes jogú felnőtt, 13 ifjúsági, 126 gyermek, 52 hetven év feletti, valamint 6 fogyatékkal élő tagja volt. A tagság összlétszáma alapján a horgászegyesület Rácalmás legnépesebb civil szervezetének számít. Az egyesület 2021-ben három pályázaton indult sikeresen. Egymillió forintot nyertek Rácalmás önkormányzatától célzottan a horgásztanya felújításához. A Magyar Országos Horgász Szövetségtől pályázat útján 235 ezer forint érkezett, valamint a Horgászegyesületek Velencei-tavi és Duna menti Szövetségétől 100 ezer forint – e két tételt az egyesület hagyományos nyári ifjúsági horgásztáborának megszervezésére és lebonyolítására fordították. A tagdíjakból 1664 ezer forint, a különböző jegyek értékesítése után kapott jutalékból 526 ezer, a horgásztanya bérleti díjából 120 ezer, a személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlásából 402 ezer forint folyt be az egyesület kasszájába.

A Sirály tagsága egyhangúan fogadta el a tavalyi év beszámolóit, valamint az idei költségvetést

Az idei évi költségvetési tervvel kapcsolatban elhangzott, bevételi oldalon közel hasonló számokkal kalkuláltak, összesen 4 100 ezer forint, a kiadási oldalon 10 870 ezer forinttal számolnak – ebből mintegy 9 milliós tételt jelent a horgásztanya már említett felújítása. Hangsúlyozták, az egyesület az elmúlt években kiegyensúlyozott gazdálkodás mellett meg is takarított, több mint 9 600 ezer forintot, amely fedezetet nyújt a tervezett munkálatokhoz. A szükséges tetőcserepet már meg is vásárolta az egyesület, némileg kivédve ezzel a folyamatosan dráguló építőanyagárak jelentette többletkiadásokat.

Dualszky-Kovács István kiemelte, a Dunára érvényes területi jegyárak idén nem változtak, ám a következő évben vélhetően változás lesz a jelentősen megugró takarmány­árak miatt. A haltermelők 20-30 százalékkal emelik áraikat várhatóan az idén. Tavaly egy háromnyaras ponty kilóját nettó 850 forintért vásárolták meg, most ez az ár 1050 forint.

Az elmúlt két évben is sikeresen pályázott az egyesület 6-6 millió forint épületfelújításra a Civil Alapnál, ám mindkét esetben forráshiány miatt nem jutott plusztámogatáshoz a Sirály. Most szintén 6 millió forintra pályáznak a Civil Alapnál. Erről áprilisig várható döntés.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a gazdasági-, valamint a különböző területeken dolgozó felelősök beszámolóit. Eszenyi Tibor elmondta, hogy a járványhelyzet ellenére nyáron sikerült megszervezni a rétimajori Nyalóka-szigeten az egyesület hagyományos gyermek és ifjúsági horgásztáborát, ahol húsz fiatal és három felnőtt segítő vett részt. A mindennapos horgászélmények mellett túra, előadás és halfogó verseny is színesítette a programot. Eszenyi Tibor hozzátette, az idei tábor előkészítése is elkezdődött, reményeik szerint ismét a Nyalóka-szigetre indulnak nyár elején a rácalmási fiatalok.

Saskői Zoltán versenyfelelős, egyben a Sirály versenyzője, a tavaly elért eredményeket összegezte. – A horgászversenyek szempontjából meglehetősen zavarosan indult az év az ismert körülmények miatt. Tavasszal még nem lehetett tudni, mely versenyeket rendezik meg. Az országos tagszövetségi bajnokságon már ott voltunk, és szép eredményt értünk el, a középmezőnyben végeztünk, ami a jelenlegi csapat tekintetében reálisnak mondható. A kemény erőpróbát jelentő 48 órás versenyen egy kollektívával álltunk rajthoz, itt a második helyet szereztük meg. Október végén Hantoson a Jók legjobbja kupán is eredményesen szerepeltünk. Első alkalommal rendeztük meg Rác­almáson a Sirály kupát, amelyet nekem sikerült elnyerni. Ez is egy rendkívül jó hangulatú verseny volt – remélem lesz idén folytatása – fogalmazott Saskői Zoltán.

A Sirály horgászainak fegyelmezettségét bizonyítja, rövidre sikerült a fegyelmi bizottság beszámolója. Ugyanis fegyelmi vétségről a tavalyi évben nem kapott értesítést a Sirály vezetése. A halőr kollégák jelezték, az egyesülethez tartozó horgászról nem érkezett bejelentés az általuk kezelt dunai szakaszon sem.

Az egyesület gazdálkodását a felügyelőbizottság megvizsgálta és a szervezet gazdálkodását rendben találta. A közgyűlésen részt vett Schrick István, Rác­almás polgármestere, aki köszönetet mondott az egyesület tagjainak a település érdekében végzett munkáért, majd a város tervezett fejlesztéseivel kapcsolatban elmondta: a WWF Magyarország képviselői a múlt héten jelezték, Rác­almás is ott van a kiválasztott partnerjelöltek között, amellyel egy brüsszeli, környezetvédelmi pályázaton szeretnének indulni, annak célja a vizes élőhelyek védelmének megőrzése. A felső artézi kút fúrása sikeres volt, jó minőségű víz jön fel 140-150 méter mélyről. Nyár közepére remélhetően elkészül a kútfej és a környezetében lévő pihenőhely is. Leaszfaltozzák a vízi sportteleptől a hídig tartó útszakaszt és tervezik a kandeláber-világítás meghosszabbítását a hídig. Megépül az út a Páskom utcában a szennyvízteleptől a régi ­Volán-üdülőig két kilométeres szakaszon. Itt a munkaterületet már átadták, ennek is el kell készülnie június közepéig.