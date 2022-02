A kárpátaljai magyarok megsegítésére hívta életre azt a civil kezdeményezést Szalai Attila lokálpatrióta, amelyhez most várják a helyi és környékbeli magánszemélyek, cégek támogatását.

Adománygyűjtő akcióról van szó, olyan tárgyi felajánlásokat várnak, amik most nagy segítséget jelenthetnek a bajban lévő kárpátaljai magyar családoknak: tartós élelmiszer, orvosi és egészségügyi felszerelés, tisztasági eszköz, ruhanemű, gyermekjáték. Szalai Attila lapunk kérdésére elmondta, a délszláv háború kapcsán van személyes tapasztalata, ez sarkallta arra, hogy a válságos helyzetben lévő ártatlanoknak segítséget nyújtsanak. Már felvette a kapcsolatot a Magyar Vöröskereszttel, hogy hogyan lehet az adományok átadását lebonyolítani.

Az adományokat a Dunaújvárosi Hírlap Vasmű út 33. szám alatt lévő szerkesztőségében is leadhatják a felajánlók. Az Újváros segít elnevezéssel létrehoztak egy Facebook-oldalt is, ahol aktuális információkat is olvashatnak.