A Rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola és AMI tetőszerkezetének problémái már azelőtt jelentkeztek, hogy az épület a Dunaújvárosi Tankerület fenntartásába került volna – kezdte lapunk kérdéseire adott válaszát Szilágyiné Németh Sarolta, a fenntartó Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója. A folytatásban pedig megtudhattuk: a Makovecz stílusú tetőszerkezet egyedi kialakítása miatt a szélsőséges időjárási viszonyok nagy károkat okoztak az épületben évekkel ezelőtt. Az erős szél miatt a cserepek elmozdultak, eltörtek, az ennek következtében kialakult beázások miatt a faszerkezet több helyen megsérült. A tetőtérben található négy tanterem mennyezete a beázások miatt megrepedezett.

A tanítás zavartalan, a négy lezárt tanterem kivételével az épület többi része biztonsággal használható

„A Dunaújvárosi Tankerületi Központ már többször végzett kisebb javításokat az iskola tetején. Jelenleg is egy pályázat benyújtásához szükséges felmérés tette szükségessé a műszaki szakértői vélemény beszerzését, amely szerint új tetőszerkezet kialakítása szükséges. A tankerület az önkormányzattal együttműködve igyekezett mielőbbi megoldást találni a tanulók elhelyezésére és a tetőszerkezet felújításának forrásigényére.” – áll a tankerületi központ vezetőjének tájékoztatójában. Hozzátéve: „A további biztonságos működés érdekében négy tantermet lezártunk, két osztály az intézményen belül, további kettő pedig az önkormányzat által felajánlott művelődési házban járhat az órákra. Ezen döntéshez a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya is hozzájárulását adta. A tanítás zavartalanul folyhat – a négy lezárt tanterem kivételével – az épület többi része biztonsággal használható.”

A tankerületi központ kérését respektálta Rácalmás képviselő-testülete, és a művelődési ház termeit tudta felajánlani a két osztály hétköznap délelőtti elhelyezésére. „Az iskola a tankerületi központ vagyonkezelésében működik, az önkormányzat nem fenntartója sem az épületnek, sem az iskolának. Ettől függetlenül a képviselő-testület tagjai szívügyüknek tekintik az intézményt, hiszen a gyermekeink jövőnk zálogai, az oktatásukról, nevelésükről gondoskodó helyi intézmények fontos szerepet töltenek be lakóhelyünk életében.” – hangsúlyozta Schrick István polgármester.

A kialakult helyzetben a diákok nem mehetnek fel a főépület második emeletére, ki kellett üríteni az ottani négy tantermet és a nagy informatikatermet, tanítási órákat ott nem lehet tartani, mindaddig, amíg a tetőszerkezet helyreállítása meg nem történik.

Nincs könnyű helyzetben a Jankovich Miklós Általános iskola vezetése és pedagógusi kara, hiszen a tanteremkiváltás miatt alapjaiban kellett átszervezni a mindennapjaikat, a tanítás megszokott rendszerét. Kiss József igazgatótól megtudtuk, hogy az iskolában pontosan annyi tanterem van, amennyi tanulói osztály jár az intézménybe. A szaktantermi rendszert a járványhelyzet kezdetekor megszüntették, bevezették azt a gyakorlatot, hogy a tanulók maradtak folyamatosan a saját termükben, és a tanárok vándoroltak osztályról osztályra. Ezt most fel kell függeszteniük a vis major helyzetre tekintettel. Két másodikos osztályuk szerda óta a művelődési házban tanul, a másik két, felsős osztály pedig óráról órára az úgynevezett költöző osztályok helyét veszi át, vándorol az iskola termeiben.

Jelentős erőfeszítésekkel, de meg tudják oldani a problémákat, ehhez a technika és a kis informatikaterem is rendelkezésükre áll, valamint testnevelésórára egy vagy két osztály rendszeresen átjár a sportcsarnokba, ilyenkor az ő termük is felszabadul. A Jankovich iskola és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legoptimálisabb módon tudják biztosítani az oktatás feltételeit ebben az átmeneti időszakban is.