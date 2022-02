Jeles napot ünnepeltek 51 perce

Mackónapos boldog diáksereg

Február 2-a több szempontból is jeles nap. Egyfelől vallási ünnep, másrészt pedig a néphagyomány szerint fontos időjós nap, és a non plus ultra, hogy részben az előbbiekhez kapcsolódóan ekkor tartják a Szabó Magda Református Iskolában a Mackónapot.

A mackókat nem csak az alsósok kedvelik az iskolában Fotó: Laczkó Izabella

Dunaújváros - Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén arra emlékeznek a hívők, hogy Szűz Mária, negyven nappal Jézus születése után, bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban az egykori szokásoknak megfelelően. A meghatározó eseménynél jelen volt Anna és Simeon is, akik a nemzeteket megvilágosító világosságnak nevezték Jézust. A világ világosságával való találkozás szimbólumaként alakult ki a gyertyaszentelés szokása. A gyertya az egyik legrégebbi szimbólumként már az ókeresztény korban Krisztus jelképévé vált: magát fölemészti, hogy másoknak szolgálhasson. Az iskola diákjai az intézmény aulájában gyűltek össze, ahol ünnepi előadással és áhítattal kezdődött a program. Majd Halász Judit örök érvényű Micimackós indulója után Farkas Lajos mondott el a gyerekek nyelvére lefordított érdekességet a neves nap kapcsán. Így megtudhattuk, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony napja fontos a népi időjárással kapcsolatos jóslatok szempontjából is. Mert a néphagyomány szerint február 2-án, ha a téli álmából frissen ébredő medve kijön a barlangjából, és a napos időnek köszönhetően meglátja az árnyékát, akkor megijed, és visszabújik, így hosszúnak ígérkezik a tél. Azonban, ha a medve felhős, borús időre ébred, s nem látja meg az árnyékát, akkor hamarosan véget ér a tél, és beköszönthet a tavasz. Ugyanakkor egy másik híres mackóról is hallhattak Farkas Lajos előadásában a gyerekek. Az Intercisa Múzeum igazgatója az érdeklődő kisdiákoknak a XX. század elején világhódító karrierbe kezdett tedimaciról is mesélt, „aki” Theodore Roosevelt elnökről kapta a nevét. Ezzel a történettel nyitotta meg a múzeum igazgatója a gyerekek által összegyűjtött mackókból készült kiállítást. A tárlat idén igen gazdagra és változatosra sikerült. Mert nyolcvannál is több mackó szerepel az iskolai tárlaton. A program folytatásában a diákközösség előtt kiosztották a mackó témájú rajzverseny alkotói között az elismeréseket. A résztvevők előadást hallhattak A méz útja címmel a Popovics házaspár jóvoltából. A mézes sütemények versenyét is megrendezték, a kész termékeket ezután árusították az iskola alapítványának javára. Volt több témájú kézműves foglalkozás. Sok más mellett lehetett mézeskalácsot készíteni, díszíteni és gyertyát önteni, mártani is. A késő délelőttre tervezett koncert a Hetedhét zenekar tagjainak betegsége miatt elmaradt, helyette vidám táncházban szórakoztak a gyerekek.

