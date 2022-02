A költségvetésről a város vezetői megtartották már a közmeghallgatást is, a mai ülésen a képviselők meg is szavazhatják a város büdzséjének idei tervezetét, ez lesz talán a legfontosabb napirendi pont az összes közül. Ezenkívül szó lesz a közgyűlés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló korábbi önkormányzati rendeletének módosításáról is. A képviselők arról is határoznak, hogy a testület küldjön-e felkérést Dunaújváros országgyűlési képviselője, valamint a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke részére a különleges gazdasági övezet ügyében, valamint ide kapcsolódóan kiegészítő megállapodás megkötésére is javaslatot tehetnek a képviselők Rácalmás Város Önkormányzatával.

Az idei költségvetési terv főösszege 35,6 milliárd forint Fotó: KM

Mivel a közgyűlési előterjesztések, javaslatok bárki számára elérhető nyilvános dokumentumai mellékleteket az önkormányzat hivatalos honlapján nem tartalmaznak, így nehéz megfejteni annak a napirendnek a pontos tartalmát, amely egy, a Balogh Ádám utca 5. szám alatti „kivett kórház” értékesítésével kapcsolatos. Ami a dokumentumokból kiolvasható: a szóban forgó épületet az önkormányzat 474 millió forintért értékesíteni kívánja. A közgyűlés korábban döntött Dunaújváros belterületén található, önkormányzati tulajdonú ingatlanok pályázati úton történő értékesítéséről. A pályázatok beérkeztek, a végső döntést a testület hozza majd meg, a szóban forgó összeg több tízmillió forint.

A tavalyi nagy sikerű rendezvény után ismét Dunaújváros adhat helyet a Cityrocks 2022 – Dunaújváros zenei flash­mob és zenésztábor megrendezésének. A 15 milliós költség az idei költségvetést terhelné, erről is szavazhat a grémium. Valamint sor kerülhet az országgyűlésiképviselő-választás és az azzal azonos napon tartandó országos népszavazás lebonyolításában részt vevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására is.