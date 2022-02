Athén - Az előző szezon döntőjének két résztvevője most a négyes fináléba jutásért került szembe egymással. A görög sztárcsapat kerete mostanra tengerentúli válogatottakat igazolva tovább erősödött, így a dunaújvárosiak számára már egy szoros eredmény elérése is nagy bravúrnak számított volna. Persze, a csapat a győzelem reményében ugrott medencébe, hiszen veszíteni valója a hazaiaknak volt.

Az első negyed nem kezdődött jól, a görögök sorra kapták az emberelőnyöket, amelyekkel jól sáfárkodva 4–1-re elléptek, a kiállítási arány ugyanennyi volt ekkor, csak a DFVE javára. A vendégek leginkább távoli lövésekkel próbálkoztak, de csak Garda járt sikerrel. Ami nagyobb baj volt, hat perc után Gurisatti már két kiállításnál járt. Mindezek betetőzéseként, egy másodperccel a negyed vége előtt Myriokefalitaki nagyjából félpályáról eleresztett lövése is bepattant Maczkó kezéről. Szerintünk már a dudaszó után, de a bírók megadták.

A második negyedet Szilágyi emberfóros találata nyitotta, aztán a kapufáról kipattanó labda a görögöknél maradt, amit Siouti gólra váltott. A következő percekben sikerült kivédekezni két hátrányt is, azonban támadásban akadozott a gépezet, a centert nem igazán sikerült megjátszani, így a távoli lövések maradtak, de azokat rendre blokkolták a védők. Majd egy dunaújvárosi kapu előtti bunyó után Szilágyit és Xenakit is kiküldték, előbbit szintén már másodszor. Az utolsó percben végre a szerencse is velünk volt, Szabó kísérlete egy kézen, majd a kapufán megpattanva kötött ki a hálóban. Ám jött egy újabb kiállítás, amit a Pireusz nyolc másodperccel a negyed vége előtt gólra váltott, a kanadai válogatott Christmas révén. Ebben a negyedben már biztatóbb volt a játék.

Ami aztán a térfélcsere után még inkább az lett, a dunaújvárosiak nem adták fel, küzdöttek, aminek meg is lett az eredménye. Garda büntetője után sorra védekezték ki a görög támadásokat, a kapuba érkező Buis is fogott labdákat. Gurisattinak egy zseniális bejátszás után még arra is volt ideje, megigazítsa a labdát a kezében, hogy aztán bevarrja, 7–5. Egy újabb jó védekezés után aztán Horváth vízre vágott lökete suhant be a görög kapuba, négy perc alatt sikerült egy gólra felzárkózni! A csodálatos menetelést aztán az egy percen belül megítélt két magyar kiállítás törte meg, ugyanis ezekből Myriokefalitaki és az európai szövetség év legjobbja szavazáson harmadik Vasiliki Plevritou lőtt gólt, 9–6. A görögök összekapták a védekezést is, Gurisatti hálóba tartó lövését E. Plevritou blokkolta a felső sarok előtt. Aztán az utolsó másodpercben egy Szilágyi bomba akadt be, így a végső nyolc perc előtt még semmi nem dőlt el, 9–7.

Aztán, hogy ne így legyen, Eleftheria Plevritou szélről, majd megúszásból szerzett találata gondoskodott gyorsan, 11–7. Garda bombája a kapufáról vágódott be, de a felzárkózás eddig tartott, mert jött megint két emberhátrány, amivel újfent éltek a görögök, így az utolsó percre a legnagyobbra hízott a különbség, 13–8. Hogy ez ne így maradjon, Garda utolsó másodperces gólja tett. A DFVE becsülettel küzdött, nem adta fel egy percre sem, s nehéz helyzetből is felállt és szorossá tudta tenni a találkozót. A végjátékban lehetett volna kisebb a különbség, de a görög sztárcsapat teljesen más szintet és erőt képvisel jelenleg.

Mihók Attila vezetőedző azt mondta lapunknak a találkozó után, az eredmény közelít a realitáshoz. Persze, 7–6 után lehetett volna döntetlen is...

– A problémánk az emberhátrányos védekezés volt, az, hogy közel dupla annyi kiállítást kapunk, még a nemzetközi vonalon is teljesen jellemző és készülni kell rá. Azért jobb százalékú mutatóval, extrát mutatva védekezésben közelebb lehettünk volna hozzájuk. S ha a végén nem az eredményt üldözzük és a meccset akarjuk megnyerni, hanem menedzseljük az eredményt, akkor ezt a top csapatot, amely pillanatnyilag nem a mi szintünk, mínusz két-három gólon tudtuk volna tartani.

Mihók Attila hangsúlyozta, csapata tovább fiatalodott, kapuban is rutintalanok, kevés játékos van a nemzetközi szinten, azonban óriási szívük van, amit ezúttal is bebizonyítottak.

– Azt mondtuk a lányoknak, a legfontosabb az volt, ilyen sok betegeskedés után ezt a találkozót szívvel és lélekkel lejátszottuk. Megmondom őszintén, inkább jó érzéseim vannak, nagyon fontos, ezt a lelkesedést, csapategységet, akarást, hozzáállást a bajnoki meccsekre tovább tudjuk vinni. A visszavágóra meg legyünk mérgesek és szívjuk fel magunkat, a lelkes közönségünket örvendeztessük meg azzal, nagyon jó meccset játszunk a világ pillanatnyilag egyik legjobbja ellen – tette hozzá.

Jegyzőkönyv, a további eredmények:

Olympiakosz Pireusz – DFVE 14–9 (5–1, 2–2, 2–4, 5–2)

Athén, 300 néző. Vezette: Wengenroth (svájci), Ferrari (olasz).

Pireusz: Diamantopoulou – V. Plevritou 3, Eleftheriadou 1, Raney, E. Plevriotu 4, Christmas 2, Myriokefalitaki 3. Csere: Stamatopoulou (kapus), Sleeking, Kanetiodu, Xenaki, Siouti 1, Tricha.

DFVE: Maczkó – Szilágyi 2, Gurisatti 1, Sajben N., Mahieu 1, Garda 4, Horváth 1. Csere: Buis (kapus), Szellák, Pál, Szabó, Somogyvári, Kardos D. Vezetőedző: Mihók Attila.

Gól emberelőnyből: 7/11, illetve 1/6.

Gól ötméteresből: –, ill. 1/1.

Kipontozódott: Szilágyi (30. p.).

A további negyeddöntők eredményei: Kinef Surgutneftegas Kirishi (orosz) – UVSE Hunguest Hotels 8–7, Ethnikos Pireusz (görög) – Astralpool-Sabadell (spanyol) 8–13, a Plebiscito Padova (olasz) – Dynamo Uralochka (orosz) mérkőzés elmaradt.