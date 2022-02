Az intézmény működését, fenntartását állami forrásból finanszírozzák, de természetesen nagyon fontos, hogy az alapítványokhoz befolyó összegeket is „becsatolják” a gyógyellátásba. Egyik ilyen szervezet a Dr. Molnár Gergely Alapítvány, amely nevét az intézmény első aneszteziológus intenzív terápiás osztályának a vezetőjéről kapta.

Dr. Molnár Gergely szakmai példaképe volt – mondja Jobbágy Lajos, tiszteletből az ő nevét vették fel. Az alapítvány megjelölt célja, amelyet már 2003-ban formálni kezdtek – munkatársnőjével, az osztályvezető főnővérrel, Gál Erzsébettel együtt – az volt, hogy az intenzív betegellátásnak, a műtéti altatásoknak a minőségi elvégzéséhez járuljanak hozzá az adományok ez irányú felhasználásával. Ezen kívül továbbképzésekre juttathatnak el kollégákat, szakasszisztenseket, hiszen ezeket az adományokat a humánerőforrás esetében bérre nem fordíthatják. Valamint kisebb beruházások is megvalósíthatók ebből, amelyekre aktuálisan szükség, igény van.

– A több mint másfél évtizede működő alapítvány mennyire vált ismertté, jó példájává az adakozásnak?

– Már az első évben is volt bevételünk, de három évnek el kellett telnie ahhoz, hogy az adó 1 százalékát is be tudjuk fogadni, mivel ezt csak közhasznú alapítvány teheti meg. Folyamatosan növekszik a felajánlott adományok összege. A koronavírus-járvány alatt tapasztaltunk egy olyan igényt, hogy mind a lakosság, mind a cégek egyfajta társadalmi szerepvállalásként tekintettek az adományozásra, valahogy az egészségügy teljesítményét megköszönve ezzel. Sokakat személy szerint is érintett a járvány, vagy rokonán, ismerősén keresztül, és az utóbbi két évben valóban örvendetesen megnőtt és azóta is emelkedő tendenciát mutat az adakozási, jótékonysági kedv, hajlandóság az emberekben. Megnőtt az egyszeri befizetések, és az utaló személyek, vállalkozások köre is, a néhány százforintos összegtől egészen a milliós nagyságrendű utalásokig.

– Az adományozási akciók, mint például a legutóbbi, a francia labdarúgó-válogatott mezéért felajánlott milliós összeg mennyiben segít ráirányítani és fenntartani a figyelmet az alapítvány tevékenységére?

– Nyilvánvalóan érzékeljük, hogy egyrészt maga a koronavírus-járvány, ezáltal az egészségügy fókuszba helyezése is már növelte az adományozási kedvet, és egy publicitást kapott pozitív esemény önmagában is erősíti ezt, ahogy említettem már a lakosság körében és a vállalkozók körében, akiktől nagyon szép tételeket is kaptunk.

Ismert, hogy a kérdésben említett adomány az Épduferr Nyrt. vezetőjétől érkezett és nagyon fontos számunkra az is, hogy a McDonald’s dunaújvárosi üzemeltetője is felajánlott az alapítvány részére 400 ezer forintot, amit két magánszemély megtoldott további 10-10 ezer forinttal. Mindamellett a közelmúltban épp a karácsonyi időszakban kaptunk a Clasman Steel Kft.-től 1,2 millió forintot. Ez utóbbi sem kötötte meg, hogy konkrétan mire használjuk fel az összeget. Bennünket az alapítványunk alapító okiratában meghatározott alapelvek vezérelnek, és ezt valamennyi adományozó elfogadja, hiszen éppen ezért adakoznak. A kritikus állapotú és műtétre szoruló betegek állapotának javítását kell, hogy szolgálja az az eszköz, az a tudás, az a továbbképzés, amire ezek az összegek fordítódnak. Ezzel mindig el kell tudnunk számolnunk, és mi el is számolunk.

– Milyen példákat tudna említeni?

– Legutóbb egy mobil operációs, gördíthető, akkumulátoros műtőlámpa került beszerzésre. A koronavírus-járvány alatt tudott volt, hogy speciális oxigénterápiára, egy úgynevezett magasáramlású oxigénkezelésre szorultak a betegek, ami egy, a meglévő lélegeztetőgépekhez vásárolt szoftvert jelentett, ami szintén a milliós összeghez közelített. Ebbe a sorba tartozik két felfekvés elleni, ún. antidekubitor matrac, továbbá jelenleg folyamatban van a számlán lévő összegből megjelölt célként két darab gyógyszerelő kocsi beszerzése, valamint egy intraosszeális egészségügyi fúrókészülék megvásárlása, ezt akkor használják, amikor nincs vénája a betegnek: ekkor a sípcsont megfúrásával, egy speciális eszközzel, egy fúróval vezetjük be az infúziós szereléket az emberei szervezetbe. Ennek a berendezésnek a használata kritikus állapotú betegeknél, akár csecsemőknél is szóba jöhet.

– Az átlagember nem is gondolná, hogy mennyi speciális eszköz kell ahhoz, hogy egy-egy műtétet, kezelést a lehető legjobban elvégezhessenek. A jövőben is várják a felajánlásokat, gondolok itt akár az adónk 1 százalékára is…

– A Szent Pantaleon Kórháznak kilenc alapítványa van, amelyek megtalálhatóak a honlapunkon. Ezek között talán az úttörő, a nagyon régóta, tizenhat éve működő és bejáródott közhasznú alapítvány a Dr. Molnár Gergely Alapítvány, amely egy lehetőség az állampolgároknak arra, hogy adakozzanak.

A támogatás mellett a példa is fontos - A Clasman Kft. tulajdonosait, Pintér Attilát és Mendi Tamást arról kérdeztük, hogy mi volt a motivációjuk a támogatás során. Dunaújvárosi lokálpatriótaként alapvető célként fogalmazták meg a helyi ügyek támogatását, legyen az sport, kultúra, egészségügy vagy egyéni kezdeményezés. A Szent Pantaleon Kórház kiemelt helyet foglal el a térség egészségügyi ellátásában, és a jelenlegi járványhelyzet jelentősen megterheli az intézmény működését. A kórház vezetésével konzultálva döntöttek úgy, hogy vállalkozó partnereik bevonásával a kórház intenzív osztályának eszközbeszerzését támogatják. A támogatást a Clasman Kft. tulajdonosai, valamint Vass Zoltán, Révész Péter és Hajnal Patrik nyújtotta. Bíznak benne, hogy hozzá tudtak járulni megbecsült intézményünk sikeres működéséhez.