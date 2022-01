Szombaton reggel kilenc órakor volt a találkozó az adonyi szőlőhegyen a Duna menti Szent Orbán Borrend tagjainak és a meghívott vendégeknek. Miután közel negyvenen – nap közben a létszám ötvenre nőtt – összejöttek e neves nap, vagyis Vince napja alkalmából, megindult a pincejárás.

De miért is olyan fontos a borászoknak a Vince-nap? Szent Vince (?, Huesca – 304, Valencia) a korai keresztény idők azon szentjei közé tartozik, akinek történeti valósága kétségtelen, de életükről és halálukról alig maradt fenn megbízható híradás. Elsősorban ünnepének dátuma következtében lett népszerű, ugyanis időmeghatározó szent; ebbéli minőségében különösen a szőlősgazdák tisztelik.

Az adonyi szőlőhegyen a Vince-napi pincejárók Fotók: Rácz Lambada József

Máig sok nyelven használatos a mondás: „Ha megcsordul a Vince, tele lesz a pince”. Ebben valószínűleg szerepet játszott nevének népies etimológiája: Vin-Cent annyi, mint százszoros bor. Franciaországon kívül a keresztény bortermelők Elzászban, Dél-Németországban és Ausztriában is tisztelik. Párizsi borkereskedő társulások még a barokk időkben is verettek olyan pénzt, amelyen egyéb szentekkel együtt Vince is látható.

Vince napját nagy tiszteletben tartják az adonyi borászok is. Schmidt Attila, az adonyi borrend nagymestere elmondta, harmadik éve emlékeznek meg Vince napjáról.

Délelőtt kilenc órakor indult meg a menet, a pincejárás

– A legenda szerint, ha ilyenkor megnézzük a szőlővesszőket, a rügyek számából megjósolhatjuk, hogy milyen termésre számíthatunk ősszel. Nálunk ez egy kicsit másképp működik. A pincelátogatások során inkább szakmai tapasztalatokat cserélünk, megnézzük azt, ki miképpen metszi a szőlőjét.

Eddig az Orbán-nap vitt mindent a szőlőhegyen, de egy új, kimondottan fiatal generáció is megjelent a borrendben, illetve a borrend szimpatizánsaiként, és mondhatjuk, új szelek (is) fújnak. Ennek köszönhető az, hogy a Vince-nap kezd felnőni az Orbán-naphoz.

A hideg sem tántorított el senkit a terített asztaloktól

Ezúttal is nagyon készültek a gazdák, nagyon jó hangulatban fogadták egymást, és természetesen kínálták nemcsak az italokat, hanem a jó falatokat is. Hét pincét járt be a társaság, a vacsora a Pletser Pincében volt, ahol Faragó Antalnak köszönhetően remek étellel zárták a napot az adonyi borászok.

Zárásként: divatos szóval after party is volt a nagymesternél, és már este tíz óra volt, amikor a hölgyek és legények elcsendesedtek.