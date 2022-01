Bár a maszk használata a vírushelyzet miatt kötelező, de emellett szabadon lehet kölcsönözni, fénymásolni, nyomtatni, faxolni, szkennelni, illetve igyekeznek segíteni a betérők ügyes bajos dolgainak intézésében is.

Az intézmény nyitvatartása a korábban már megszokott, tehát hétfőn 13 és 18 óra között, kedden, szerdán és csütörtökön délelőtt 9 és 12, délután 13 és 18 óra között, szombaton pedig 9 és 12 óra között várja az olvasás szerelmeseit Horváth István könyvtáros. A szakember elmondta lapunknak.

Horváth István könyvtárossal beszélgettünk Fotók: Horváth László

– Idén is fogadunk, mint az előző években is iskolás- és óvodáscsoportokat, folytatjuk az igényekhez és a lehetőségekhez igazodva a könyvtármozi vetítéseket is. A pandémia az utóbbi közel két esztendőben a könyvtár életére is kihat. A többi között meghatározza, hogy tudunk-e előadásokat, találkozókat szervezni a könyvtárban. Értékes helytörténeti anyagok is fellelhetők, például helyi újságunk 1990 óta megjelent valamennyi lapszáma.

A Bolondvár makettje

Ezekből külön válogatásban gyűjtöttük, illetve folyamatosan gyűjtjük nyomtatott és szkennelt formában a mezőfalvi focira vonatkozó részeket. (Ezt a MEDOSZ SE 100 éves jubileumára kezdtük készíteni.) Albumban őrizzük Horváth László 2003 és 2016 között készült fotóit, valamint a templomunk 80. születésnapjára, 2017-ben készült kiállítás anyagát is. Könyvtárunkba került a Horváth Béla és segítői által készített Bolondvár-makett is. A mezőfalvi könyvtár 2022-ben is nagy szeretettel vár minden olvasót és látogatót.