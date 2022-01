Közösségi, társadalmi munkára hívta tagjait, és minden jó szándékú segítőt a Duna menti Szent Orbán Borrend az adonyi szőlőhegyen lévő Szent Orbán-kápolnához. Huszonöten jelentek meg – eltökélten – szombaton délelőtt a kilenc órai kezdésre.

– A tervünk a veszélyesebb fák koronájának megigazítása, a megdőlt fák kivágása, aprítása, elhordása volt, ezt meg is tettük. Sok segítséget kaptunk és nemcsak a borrend tagjai közül, hanem a szőlőhegyi barátainktól is, például a szerszámok biztosítása terén. Hiszen szükségünk volt komoly gépekre is, nem csak kézi szerszámokra. Az eltervezett munkákat elvégeztük, sikerült széppé tenni a környéket – tudtuk meg Schmidt Attilától, a borrend nagymesterétől.

Volt munka a Szent Orbán-kápolna körül, de szorgos kezekből sem volt hiány szombaton délelőtt Fotók: AKA

Arról is információt kaptunk, hogy a nyári koccintás a kápolna előtt lesz, és hogy ne vesszen semmi se kárba, a levágott faágakat összegyűjtötték, és a koccintáskor egy nagyszabású szalonnasütést terveznek a szombaton levágott ágak segítségével, vagyis a tűzrevalóval nem lesz gond.

A munka igen jó hangulatban zajlott, és nagyon fegyelmezetten. Amire nagy szükség is volt, hiszen a fák lombkoronáját nem olyan egyszerű átalakítani, mondhatjuk, balesetveszélyes feladat. (Szerencsére volt bőven védőital is, leginkább forralt bor formájában.)

Amit lehetett, rögtön eltüzeltek a borrend tagjai, szimpatizánsai

A szombati összejövetellel kezdődött meg hivatalosan a borrend 2022-es éve, és folytatódik a január 22-i Vince-napi vesszővágással, és pincelátogatással. Ekkor hét pincét járnak majd be a résztvevők, megkóstolják egymás borát – természetesen szigorúan kritizálva, hiszen a szomszédé sohasem olyan jó, mint a sajátunk, és természetesen lesz harapnivaló is.

Ami bizonyos, hogy egyre több a fiatal a borrendben, akik lelkesek, tele vannak bizonyítási vággyal. Ennek köszönhetően jobbnál jobb borok készülnek az adonyi szőlőhegyen, de ami a legfontosabb, egyre inkább összetartó, egymást segítő társaság alakul.