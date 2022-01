„A férjemmel 2008-ban találkoztunk, én egy jól sikerül főiskolai fizika vizsgámat ünnepeltem, ő pedig valamiként belekeveredett ebbe a buliba. Régen volt, de ott találkoztunk, és azóta is kitartottunk egymás mellett. Az első gyermek megszületése után jött a következő. 2018. december 22-én megszületett a kisfiúnk, Levente. Nagyon váruk ezt a kislányt, és örömmel fogadtuk. Mindhárom szülés spontán, természetese úton zajlott le – mondta el lapunknak az édesanya.

Az önkormányzat részéről Pintér Tamás polgármester köszöntötte a családot.

– Dunaújváros első újévi babáját a továbbiakban is támogatja az önkormányzat. Az Oláh családnak egy bodyt adott át Pintér Tamás. Mint a találkozás alkalmával kiderült, a Technikumban élő Oláh család remekül érzi magát Dunaújvárosban.

– Én a tanulmányaim miatt érkeztem Dunaújvárosba, a férjem pedig a munkalehetőség miatt. Ő jelenleg is a helyi Hankookban dolgozik. Számos lehetőséget kaptunk ettől a várostól. Linda a harmadik gyermekünk, most egy picit megállunk, de ki tudja, akár még gyarapodhat is a család – fogalmazott lapunknak Oláh Linda édesanyja.

– További gyermeket nem tervezünk, ám bármi jöhet a közeljövőben. Most három gyermekünk van, számukra szeretnék megadni mindent, amit egy szülő adhat – tette hozzá az édesapa. Az Oláh család az újszülöttel várhatón pénteken hagyja majd el a helyi kórházat.