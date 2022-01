Január végéig várják a Fejér megyei szépkorúak jelentkezését a 2022-es a nyugdíjasoknak kiírt Ki mit tud?-ra. A megyében élő nyugdíjasok és nyugdíjascsoportok több kategóriában jelentkezhetnek.

Mintegy három évtizedes hagyománya van már a megyében élő szépkorúakat megszólító rendezvénynek. A nyugdíjasoknak szóló 2022-es Ki mit tud?-ra a korábbi évekhez hasonlóan nyugdíjasok és nyugdíjascsoportok jelentkezését várják előadó-művészeti, valamint képző-, ipar- és népművészeti kategóriában.

A baracsi Barátság klub Vadalma Dalköre a 2020-as Ki mit tud?-on is sikert aratott Fotó: Szél László

Az előadó-művészeti kategóriában énekes és hangszeres produkciókkal, vers- és prózamondással, színjátékkal, tánccal és általában bármely színpadon előadható műsorszámmal lehet nevezni. Az előválogatók a Malom utcai Táncházban lesznek 2022. február 26-án, 27-én és március 6-án. A bemutatott produkciókat háromfős szakértő zsűri értékeli, majd javaslatot tesz a gála műsorába kerülő produkciókra. A gála a Vörösmarty Színházban lesz 2022. március 13-án, vasárnap.

A képző-, ipar- és népművészeti kategóriában bármely tárgyalkotó művészeti ágat képviselő alkotással lehet nevezni, amely lehet festmény, grafika, kisplasztika, hímzés, csipke, kerámia, fotó, ékszer stb. A kiállításra szánt tárgyakat 2022. február 7-én, hétfőn, és 8-án, kedden, 9 és 16 óra között lehet leadni Székesfehérváron, a Táncházban (Malom utca 6.). A zsűri által kiállításra javasolt alkotásokból tárlatot rendeznek a Táncház aulájában, amelyet február 25-e és március 7-e között lehet megtekinteni a Táncház nyitvatartási idejében.

A nyugdíjasok Ki mit tud?-jára már lehet nevezni. A letölthető nevezési lapot a www.fehervariprogram.hu oldalon találják az érdeklődők, de személyesen is beszerezhetik az intézmény központjának portáján, felsővárosi, feketehegy-szárazréti és kisfaludi közösségi házaiban és a Barátság moziban is. A lapot beküldhetik e-mailben a [email protected] elektronikus levélcímre, leadhatják személyesen a Fürdő sori épület portáján vagy feladhatják postai úton is: Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ, 8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3. (a borítékra írják rá: Nyugdíjas Ki mit tud? – 2022), de jelentkezni online is lehet a www.fehervariprogram.hu oldalon.

A papíralapú jelentkezés határideje 2022. január 21-e, az online jelentkezésé pedig 2022. január 31-e.

Bízunk benne, hogy idén is beszámolhatunk majd a térségünk nyugdíjasklubjai Ki mit tud?-sikereiről.