Április

Lezajlott a szülői szavazás a Móricz iskola fenntartó-váltásával kapcsolatban. A 398 szavazásra jogosult törvényes képviselő közül a szavazáson 343-an jelentek meg. A leadott szavazatok megoszlása a következő volt: 140 fő támogatta, hogy az iskola fenntartói joga átkerüljön a Magyarországi Evangélikus Egyházhoz a 2021/2022. tanévtől kezdődően, 202 fő pedig a váltás ellenében voksolt.

Négyheti ideiglenes bezárás után április 7-én újra kinyithattak az üzletek, a szolgáltatók, miután a beoltottak száma elérte a 2,5 milliót.

A Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága elutasította a Safin Dunaferr Acélipari Zrt. benyújtott cégalapítási bejegyzési kérelmét.

A Linde Gáz Magyarország közel 3 milliárd forintos beruházással palacktöltő üzemet épít Dunaújvárosban – jelentette be Hegedüs Ákos, a Linde Gáz Magyarország Zrt. vezérigazgatója.

E tavaszon sem kímélte a tavaszi fagy a hazai gyümölcsösöket. „Az a helyzet, hogy a mi térségünkben a múlt héten három hideg nap volt mínusz négy és mínusz hét Celsius-fok közötti hőmérsékletekkel. Ugyanez történt két héttel ezelőtt is. Országosan Kelet-Magyarországon nincs gond, de Nyugat- és Dél-Magyarországon hetven–kilencven százalékos a rügyek elfagyása. Az már most látható, az őszibarackot, a nektarint, a kajszibarackot, sőt, a szilvát is komoly károk érték. Ami meglepő, hogy a zárt rügyű gyümölcsök is sérültek, közülük a cseresznye és az alma is” – mondta el lapunknak Csizmadia György, a Venyim Gyümölcse Kertészet ügyvezetője.

Dr. Erdő Péter bíboros nyitotta meg a Papírmúzeum bibliakiállítását Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Dr. Bazsa Sándor PhD szülész-nőgyógyász osztályvezető főorvos 30 évet töltött egészségügyi szolgálati jogviszonyban, ez alapján részesült szolgálati elismerésben. Az oklevelet dr. Mészáros Lajos intézményvezető adta át főorvosnak.

Tízezer menyhalivadékot telepítettek a Duna folyam dunaújvárosi szakaszánál április 15-én délelőtt a Horgász­egyesületek Velencei-tavi és ­Duna menti Szövetsége (HVDSZ) halőri szolgálatának szakemberei.

A világon is párját ritkító Mózes-szobor került a Krisztus király-plébániatemplom elé egy nagyvonalú adománynak köszönhetően. Wagner Nándor hagyatéka, egy Mózes-szobor uralja ezentúl majd a templom előtti teret.

A belügyminisztériumi nyilvántartó adatai szerint 2021 elején már csak 43 692 fő volt Dunaújváros lakossága.

Április 12-én visszatértek a tanterembe az általános iskolások. Az alsósok nyolcvan százaléka ment iskolába.

Ezüstéremmel zárt a nőivízilabda-bajnokságban DUE Maarks Graphics csapata.

Dunaújváros várossá nyilvánításának 70. évfordulójához kapcsolódva, április 28-án helyezték el a Városháza téren a „Város Szíve” térplasztikát. A három méter magas, hatvan centiméter mélységű térplasztika merevítő rácsszerkezetéhez, valamint lemezborításához 1480 kg acélra volt szükség.

Pintér Tamás, Dunaújváros polgármestere sajtótájékoztatón jelentette be: a DVCSH-val való szolgáltatói szerződést felmondja az önkormányzat.

Május első hétvégéjén újra fogadhattak beltérben vendégeket az éttermek Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Május

Közel volt a csoda – drámai csatában, egy góllal maradt alul a legrangosabb nemzetközi kupasorozat, az Euroliga döntőjében a dunaújvárosi női vízilabdacsapat, amely 16 év után került ismét a legjobb négy közé.

A hónap első hétvégéjén már beltérben fogadhattak védettségi igazolvánnyal rendelkező vendégeket az éttermek és vendéglátó helyek. Kinyitott a Fabó Éva Sport­uszoda, és a Dózsa Mozicentrum is. Visszavonták a szakosított szociális intézményekben a látogatási és intézmény-elhagyási tilalmat – 235 bent töltött nap után nyílt ki a Jószolgálati Otthon Bercsényi úti gondozóházának ajtaja.

Május 10-én ismét visszatért a jelenléti oktatás a felső tagozatosok és a középiskolások számára.

Bár a tavalyi diákolimpia-szezon a járványhelyzet miatt nem fejeződhetett be, a Magyar Diáksport Szövetség kihirdette a legjobban teljesítő oktatási intézmények rangsorát. Megyénkből egyedül a dunaújvárosi Vasvári iskola került a legjobbak közé. Az összesített eredményeket tekintve 10. lett a dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola.

Ünnepélyes keretek között kedden írták alá a Dunaújvárosi Egyetemen a Területi Innovációs Platform (TIP) együttműködési dokumentumát, így újabb régió kapcsolódik be a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szakmai kezdeményezésébe. A TIP hálózata az egyetemek tudásbázisára alapozva nyit utat az innovációnak, új szemlélettel ösztönözve az információáramlást és a tudástranszfert, folyamatos együttműködési és kapcsolat­építési lehetőséget biztosítva az adott térség innovatív szereplőinek.

Az Oktatási Hivatal országos tanulmányi versenyének döntőjében kortárstánc műfajban, IV. korcsoportban, szóló kategóriában Schneider Boróka Víz partján című koreográfiája országos 2. helyezést ért el.

Dr. Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek nyitotta meg az egyedülálló bibliatörténeti kiállítást a fennállásának 5. évfordulóját ünneplő dunaújvárosi Papírmúzeumban.

A győri Széchenyi István Egyetem innovációs pályázatának első díját érdemelte ki az intézmény két, Fejér megyei hallgatója, a dunaújvárosi Kovács Marcell és az iszkaszentgyörgyi Titli Imre Patrik. A fiatalok olyan egeret alkottak, amely felveszi a kéz formáját.

A Vác ellen aratott győzelmével megőrizte NB III-as tagságát a DASE labdarúgócsapata.

A Rockmaraton főszervezője, Varga-Csajkás Zoltán bejelentette, a korábban tervezett formájában 2021 nyarán nem rendezik meg a fesztivált. Helyette július elején a Metal Fac­tory lesz a Szalki-szigeten száz hazai zenekar részvételével.

Mózes-szobor került a Krisztus király-plébániatemplom elé Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Június

A dunaújvárosi születésű, Junior Príma-díjas és Artisjus-díjas Balogh Mátét választották a Magyar Zeneszerzők Egyesületének elnökévé.

Ötven éve huszonkét metallurgus hallgató fejezte be sikeresen tanulmányait a Nehéz­ipari Műszaki Egyetem Kohó- és Fémipari Főiskolai Karán. Az egykori diákok és tanáraik jubileumi találkozón ünnepelték a jeles évfordulót az egyetemen.

A május végi csapadékos napok után többször is nagyobb tömegű löszoszlopok szakadtak ki a löszfalból a táborállási Ivó utca alatt található közel százméteres területen.

Elkészült a csatornahálózat. A kivitelező, a Mészáros és Mészáros Kft. elkészült az északi lakóterület csatornahálózatának kiépítésével. Az érintett, körülbelül négyszáz ingatlan június 1-től tudott csatlakozni a hálózatra.

Több mint négy évtizeden át volt a Széchenyi István Gimnázium meghatározó pedagógusa Takács László, akit a pedagógusnap keretében köszöntöttek a kollégák. Takács Lászlónak Szilágyi­né Németh Sarolta, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója adta át a Pedagógus Szolgálati Emlék­érmet. A Gimi díjhoz pedig Andics József gratulált a tanár úrnak.

Az Ágazati és Ágazaton Kívüli Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenyén (ÁSZÉV) a vasútgépészeti ismeretek országos döntőjében remek eredményeket ért el a Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Technikum két, 12. évfolyamos diákja. Zámbó Csaba első, Dócs Bence pedig harmadik helyezést ért el az országos versenyen.

Lebegő ellenállások címmel mutatkozott be a Kortárs Művészeti Intézetben Móder Rezső retrospektív kiállítása.

Az óvodapedagógusokat köszöntötték a városháza C szárnyának házasságkötő termében. A Dunaújvárosi Óvoda Érdemes Pedagógusa elismerést Szirmainé Gubicza Margit és Szőcs Hedvig Anna vehette át.

Június 17-én állították fel Nemes Ferenc szobrászművész Móder Rezső tervei alapján készült alkotását a Vasmű úton, az Őspatika előtt.

Kilencvenedik születésnapja alkalmából egykori kollégái és tanítványai köszöntötték Szabó Gyulát, a dunaújvárosi vendéglátás és kereskedelem meghatározó személyiségét.