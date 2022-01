Szepessy Lászlónál tavaly diagnisztizáltak vastagbélrákot, ami miatt még márciusban életmentő műtétet hajtottak végre rajta, ám novemberben újra kórházba került, azóta ott kezelték. Szombaton Ferencváros és a Dunaújvárosi PASE is a hivatalos közösségi oldalán közölte a rossz hírt: a 72 éves Szepessy László szervezete szombaton feladta a küzdelmet, elhunyt, írja az m4sport.hu.

Szepessy László profi pályafutása során megfordult többek között a Budapest Honvédban, a Dunaújvárosban, a Nyíregyházában és a Ferencvárosban is – az FTC-nél tagja volt az 1980–1981-es szezonban bajnokságot nyerő együttesnek, majd a Rába ETO-val szerzett bajnoki címet az 1982–1983-as szezonban. Edzőként többször is tevékenykedett az FTC-nél, de megfordult többek között a Győri ETO FC-nél és a Dunaújvárosnál, sőt, egy ideig irányította az U16-os magyar labdarúgó-válogatottat is. Az ikon utoljára a 2018–2019-es kiírásban edzősködött, akkor a Gyirmót FC kispadján ült.

Szepessy Lászlót az FTC saját halottjának tekinti, írja az egyesület korábbi labdarúgójáról, edzőjéről. Búcsúzik korábbi játékosától az eto.hu és a Magyar Labdarúgó Szövetség is.