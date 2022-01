Egyszer egy remek rokon segédkezett nekünk ház körüli munkálatokban. Mivel ismerte szoros kapcsolatomat Mekk Elekkel, csak annyit kért, csináljam meg a betonalapot. Meg is tettem kétcentis vastagsággal. Amikor meglátta, ennyit mondott: ez még betonocska se, majd villámgyorsan föltörte az én művemet, majd még gyorsabban odavarázsolt egy tizenöt centis betont. (Az igazsághoz tartozik, az én betonocskám kétnapos munkát igényelt.) Az írásomat tekintve messziről indultam. Azonban tény, ha nem is decemberben, de végre esett egy kis hó, sőt, két napig el sem olvadt. Igaz, jó indulattal is csak havacskának mondható.