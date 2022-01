Nagy beruházása a megyeszékhelynek az Alba Aréna, amelynek kivitelezése novemberben, a földmunkákkal kezdődött. A kitermelt termőföldet az Alsóvárosi réten helyezték el, ennek az elszállítása decemberben be is fejeződött. Január 17-én, hétfőn azonban újabb szakasz kezdődik, tájékoztatott az önkormányzat: elindul az alapozás során kitermelt jelentős mennyiségű – összességében 62 ezer köbméter – töltésföld elszállítása a munkaterületről. A szállítás munkanapokon munkaidőben, esetenként pedig szombati napokon fog történni. A tehergépjárművek a Budai úton és a Nagyszombati úti jelzőlámpás csomóponton keresztül haladnak, hogy az Aranybulla-emlékmű és a Budai út közötti földterületen kiépített ideiglenes úton az emlékmű mögötti bányaterületre kerüljön a töltésföld, annak rekultivációját is meggyorsítva ezzel. Az új út csatlakozását igyekeztek úgy megoldani, hogy a lakosokat minél kevésbé zavarja ez a forgalom.