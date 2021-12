Ezután Czeglédi Péter Pál református lelkész osztott meg néhány ünnepi gondolatot. Mint mondta, advent a várakozás időszaka. Készülünk egyrészt szeretteink érkezésére, másfelől az Úr eljövetelére. Gyakran elfelejtjük, hogy nemcsak mi várjuk Istent, hanem ő is ugyanúgy vár ránk: döntenünk kell, hogy belépünk-e az ő szeretetébe. Arra buzdít a lelkész, hogy ne várassuk az Urat, lépjünk be, fogadjuk azt az áldást, amit csak ő tud megadni számunkra, és így sokkal szebbek lesznek a mindennapok és az ünnep is.