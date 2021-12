Az idei ünnepi programjuk eredménye igazán figyelemre méltón sikerült. Több rászoruló társadalmi rétegre is gondoltak az akciók szervezése során. Időseknek, mozgáskorlátozottak, szerény jövedelmű családoknak és gyerekeknek is sikerült karitatív akciókkal szebbé varázsolni az év végi ünnepeket. Az ötletgazda és főszervező Márkovicsné Gizust kérdeztük.

Mátéfi Eszter, Horváth Mónika és Márkovicsné Gizus Fotó: Török Tímea

– Az önkormányzati szervezésű falukarácsony kísérő programjaként a csoport tagjai 250 gombócból főztek töltött káposztát. Mátéfi Eszter kezdeményezésére és Lukács Anita vezetésével már korábban is nagyon finom töltött káposztát készítettünk. Most is különleges finomság sikeredett, köszönhető a lelkes és ügyes főzőbrigádnak és a szponzoroknak, Mátéfi Eszternek és dr. Grum Mamo-nak. Akik a helyszínen megkóstolták az egytálételt, ők adományaikkal járultak hozzá a további céljaink megvalósításához és sok rászorulónak házhoz vittük a főtt ételt.

A betlehemes cipősdoboz-akciónk során 28 gyermeknek lett szebb a karácsony. Úgy, hogy a kívánságaikat a segíteni vágyó felnőttek teljesíttették anonim módon, az ajándékos dobozokat a faluház előtti betlehembe helyezve.

– Ebben az évben karácsonyra 11 családnak és 16 idős, elesett embernek sikerült élelmiszercsomagot vinnünk. A karácsonyi élelmiszerre valót az dománygyűjtő üvegekbe vártuk és kaptuk, amelyeket helyi üzletekben helyeztünk ki. De támogatni lehetett a kezdeményezéseinket a közösségi média helyi cserebere oldalán bevezetett kuponrendszerünkön keresztül is.

Végül szintén az előző évekhez hasonlóan ebben az évben is több idős, egyedül élő embernek vittünk ünnepi meleg ételt. Így közel félszázan tapasztalták meg Kulcson azt a csodálatos érzést, hogy segíteni jó. Köszönöm az együttműködést, a közösen megélt felemelő élményeket – mondta Márkovicsné Gizus.