– Nem érkeztek üres kézzel Kisapostagra. Mekkora értéket képvisel az óvoda által megnyert napelemrendszer?

– A pályázati felhívásban egy 5 kWp teljesítményű rendszert ajánlottunk fel nyereménynek, amihez a fogyasztáshoz igazított invertert ígértünk, ez számokban kifejezve több mint kétmillió forintos nyereményt jelent az intézménynek.

– Milyen előnyökkel jár ez a Mosolykertnek?

– A napelemes rendszerrel az óvoda áramszámlájának a csökkentését érjük el. A napelemes rendszer termelése független a szolgáltatói áraktól, későbbi bővítés esetén ezt gyakorlatilag nullára lehet redukálni. Közel 30 évig ezt a teljesítményt egy minőségi rendszer tartja is. Mindazonáltal, ami miatt ez a pályázat is megszületett, az a környezeti hatása, ami nulla. Így a környezetünket is óvhatjuk, ami cégünk egyik legfontosabb célkitűzése.

– A kiírt napelempályázatot hogyan értékelik üzleti szempontból? Megéri ilyen módon támogatni az óvodákat, iskolákat?

– Üzleti szempontból nyilván marketingértéke van egy ilyen megmozdulásnak (zárójelben megjegyzem több mint 8900 embert mozgatott meg a közösségi oldalon a ­felhívás), álszentség lenne az ellen­kezőjét állítani, de a mai ­piacon igenis felelősséget kell vállalni bizonyos társadalmi kérdésekben. A környezetünk védelme és a globális felmelegedés elleni harcba be kell szállnia mindenkinek. A cég megalakulásakor eldöntöttük Szabó László és Kovács Zoltán ügyvezetőkkel, hogy mi mindenképpen ezen a vonalon szeretnénk elindulni, s későbbi fejlődésünk során is részt vállalni ebből a felelősségből.

– A napelem rendkívül népszerű mostanában. Milyen lehetősége van egy családnak, ha ilyet szeretne?

– A lehetőségek tárháza sajnos nem végtelen, jelenleg fut egy százszázalékos vissza nem térítendő pályázat, ami segíti a családokat. Illetve van még lehetőség az Otthonfelújítási program keretén belül is támogatást igényelni, ebben az esetben 50 százalékos az intenzitása a pályázatnak, fél áron van. Ez azonban előfinanszírozott konstrukció. Ha valakinek ezek nem megfelelőek, érdemes követni Facebook-oldalunkat, mert hamarosan erre is tudunk majd megoldást kínálni. Illetve nyilván van az önerős megoldás, amit nagyon sokan választanak, mert így nincs megkötve a kezük a pályázati korlátok miatt. Mindegyik finanszírozási formának megvan az előnye és a hátránya is. Ezért egyeztetünk többször a kedves ügyfelekkel, hogy személyre szabott legyen a rendszer. Nem tudunk sablonban gondolkodni. Minden háztartás egyedi, ahogy a benne lakók is.

– Terveznek még indítani hasonló pályázatot?

– Egyértelműen igen. Már a kidolgozás folyamatában vagyunk, március derekán lehet számítani az újabb kiírásra részünkről. Hagyományteremtő céllal kívánjuk e tevékenységünket folytatni. Sőt, tervezzük az intézményeket oktatással is segíteni, hogy a megújuló energiák játékos megismertetése és a globális felmelegedés elleni tartós tevékenységre való nevelés elősegítése ne csak egy szépen hangzó cím legyen. Szeretnénk ezt a lehető legnagyobb tartalommal megtölteni. Sőt, attól sem zárkózunk el, hogy más cégek is csatlakozzanak a kezdeményezéshez, akkor akár kaphatna több pályázó is nyereményként rendszert. Nyilván ezek víziók, távolabbi tervek, hiszen még nagyon hosszú út áll előttünk.