– A mentendő személyek igénye is befolyásolja a mentés sikerét, illetve összetettségét. Van, aki igényli, hogy fogják a kezét, amíg kivágjuk. Van, akinek fontos a folyamatos kommunikáció, és sajnos olyan is előfordul, hogy a sérült személy olyan sokkos állapotba kerül, hogy le kell fogni, mert képes kárt tenni magában és a körülötte lévő emberekben. Mindenki máshogy éli meg és máshogy dolgozza fel a traumát. Persze az is számít, hogy ki, milyen sérüléseket szenved. A buszon az egyik hölgy rúgkapált és ütött mindenkit mentés közben, és úgy, hogy közben nem is tehetett róla. Mint utólag kiderült, olyan fejsérülései voltak, hogy már nem tudta kontrollálni a saját gondolatait és cselekedeteit. Szűk 21 perc alatt kimentettünk mindenkit a busz elejének feltárásával, valamint a hátulján vágott menekülési útvonalnak köszönhetően. Ám a gyors beavatkozás ellenére az említett hölgy elhunyt a kimentését követően.