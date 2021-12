Ezekben a napokban kezdik tömegesen árusítani a fenyőfát utcai és piaci standjaikon az alkalmi fenyőárusok.

Az idei fenyővásár egyik fontos kérdése, hogy a kereskedők által előre jelzett kétszámjegyű áremelkedés változtat-e valamit a vásárlási szokásokban. A felmérés válaszadóinak 39 százaléka azt jelezte, hogy évente egyszeri kiadásról lévén szó idén is a szokásos fajtájú és méretű fenyőt fogja megvenni. 31 százaléknyian esetleg a tervezett méretben lépnek majd vissza.

S A karácsony egyik legszebb jelképe a fenyőfa, amely feldíszítve elmaradhatatlan elem az ünnepi hangulat megteremtéséhez. Dunaújvárosba már megérkeztek a fenyőfaárusok, olyan közkedvelt fajtákkal, mint a Nordmann, az ezüst- és a lucfenyő. Képünkön Baloghné Csók Edina és Balogh Krisztián; a házaspár már hosszú évek óta kínálja nálunk a saját termesztésű örökzöldeket. Mint mondták, a legkeresettebb fajta a Nordmann, és az a tapasztalat, hogy a vásárlók nem hagyják az utolsó pillanatra a fenyőfák beszerzését, sokan már most kiválasztották az otthonok ünnepi ékkövét Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

17 százalék igyekszik olcsóbb beszerzési hely keresésével vagy ügyesebb alkuval kompenzálni az áremelkedést. Az olcsóbb fajtára váltást csupán 10 százaléknyian vennék fontolóra, és mindössze 2-3 százaléknyian jelezték azt, hogy emiatt a műfenyő felé orientálódnának. A Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének előrejelzése alapján a fenyőfaárak a tavalyihoz képest idén decemberben 10–20 százalékkal emelkednek: a lucfenyő 4-5 ezer forintért, az ezüstfenyőt 5-6 ezer forint között, a Nordmann-fenyőt pedig 7 ezer forint körüli áron lehet majd megvásárolni méterenként.

Baloghné Csók Edina és Balogh Krisztián Csurgóról hozzák a saját termesztésű örökzöldeket

A többségnek Nordmann-fenyő kell

A fenyőfát vásárlók körében továbbra is messze a Nordmann-fenyő a legnépszerűbb: 54 százaléknyian választják ezt a fajtát. A második helyen az ezüstfenyő áll 22, a harmadikon pedig a lucfenyő 18 százalékkal. További fajták iránt (pl. duglászfenyő, feketefenyő) a vásárlók 6 százaléka érdeklődik. 46 százaléknyian másfél méter feletti, 54 százaléknyian e méretnél kisebb fenyőt terveznek vásárolni.

Azt, hogy végül mennyi fenyőfa fogy el karácsony előtt, csupán az utolsó napokban fog kiderülni, a felmérés szerint a vásárlók ugyanis hagyományosan ekkor foglalkoznak a fenyő beszerzésével: 40 százaléknyian az utolsó hétre hagyják a vásárlást.

A többség 5 és 10 ezer forint közötti összeget szán fenyőfavásárlásra Grafika: Agroinform.hu

Az idei év meggyötörte a fenyőültetvényeket

Az Agroinform.hu által megkeresett fenyőfatermesztők többsége számára az idei időjárás kifejezetten kedvezőtlen volt. A májusi fagyok miatt sok helyen előfordult, hogy a lefagyott friss hajtásokat le kellett vágni, az ilyen fa pedig abban az évben esztétikai szempontból eladhatatlanná válik. Emellett sok kárt okozott a rapszodikus csapadékhelyzet és a hőhullámok sorozata is, amelyek szintén károsították az ültetvényeket.

A termelők szerint az áremelés elkerülhetetlen, a költségeket a munkabérek és a szállítási díjak növekedése mellett az is folyamatosan emeli, hogy a klímaváltozás miatt több a kár­tevő, így lényegesebb intenzívebben kell a növényvédelemmel is foglalkozni.

Csóhány Rolandék a külső bevásárlóközpont parkolójában települtek ki a fenyőfáikkal december 9-én

Városunkba is érkeztek már fenyőárusok

Dunaújvárosban már több helyre is kitelepültek fenyőfaárusok. Láthatjuk őket például a Magyar úton, vagy olyan szokásos helyszíneken, mint a Béke városrészi nagyáruház parkolója. Egy év elteltével is ismerős arc köszönt minket, Baloghné Csók Edina párjával körülbelül már hét esztendeje ide járnak hozzánk árusítani a fenyőket. Saját ter­mesztésről van szó, Csurgón nevelik az örökzöldeket. Edinával arról beszélgettünk, hogy az idei évben sem volt különösebb probléma a fák termelését illetően, és ők ugyanolyan árakkal kínálják a karácsony legfőbb ékességeit, mint az előző esztendőben.

Vásárlóik szeretik a kisebb fákat is, de a többségük a 2–2,5 méter magas fenyőket szokták választani karácsonyfának

A kínálatban megtalálható a Nord­mann, az ezüst- és a lucfenyő, valamint hoztak földlabdás fenyőket is. Azt ő is csak megerősíteni tudja, hogy a vásárlóik körében a Nordmann a legnépszerűbb fajta. Általában 2-2,5 méter magasságú fákat választanak az otthonokba. Vannak persze ettől kisebb és nagyobb fák egyaránt. Az egyméteresekből már sokat vittek, ebből hoznak is friss vágású utánpótlást. Azt tapasztalják, hogy a vevők nem várnak az utolsó pillanatig a fenyőfák megvásárlásával, többen már most kiválasztották, megvették és félrerakatták a fenyőiket, amiket december 22-én szállítanak majd ki Edináék. Ez is szerepel ugyanis az ajánlatban, kiszállítják és befaragják a talpazatokba. December 4-én érkeztek és előreláthatólag december 22-ig állomásoznak itt. A hét minden napján várják a vevőket, de nyilván nem meglepő, hogy a nagyobb forgalom hétvégente van.

Megszokott fenyőfa-árusító pont a külső Park Centernél lévő, a nagy sportáruház előtti parkoló.

Van itt a bevásárlóközpont nagyparkolójában is árusító, ahol Bubi Brigiék kínálják a fenyőket. A mezőfalvi családi vállalkozás tavaly volt itt először, idén már másodjára, december 9-én települtek ki, és egészen december 24-g lesznek itt. Nem termelők, hanem viszonteladóként vásároznak jó minőségű fenyőfákkal. Mint azt Brigi elmondta, jók voltak a tapasztalataik és a vásárlók visszajelzései is az előző évben. Ők darabárasként árulják a fákat, mérettől függően 10 ezer és 24 ezer forint között. Vázolta, hogy jelenleg 1,5-3,5 méter magas fenyők közül lehet válogatni a kínálatukban. Brigi ugyancsak azt erősítette meg lapunknak, hogy a Nordmann-fenyő a legkeresettebb, ezen kívül kínálnak még ezüstfenyőt is.