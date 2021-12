– 1989-ben temették újra Nagy Imrééket. Erre az eseményre meghívták koszorúzni azokat is, akik az előző évben is ott voltak a 301-es parcellában megemlékezni. Így Vértesaljai László paptársammal minket is meghívtak, hogy koszorút helyezzünk el. Felmutatva a meghívót, be is engedtek a koszorúzók közé, de amikor kiderült, hogy az egyház nevében koszorúznánk, nem akartak beengedni a sorba. Végül addig erősködtünk, hogy a római katolikus hívek nevében koszorúzhattunk. Az elutasításnak az volt az oka, hogy a római katolikus egyházat névvel csak Paskai László bíboros és társai képviselhették, akik kiszolgálói voltak a magyarok szabadságharcát leverő rendszernek.