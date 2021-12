Vajda Attila, Magyarország piacvezető higiéniai papírtermék-gyártója, a Vajda-Papír ügyvezető igazgatója a cég fontos küldetésének nevezte a társadalmi felelősségvállalás, az adományozás népszerűsítését. Hangsúlyozta, hogy a koronavírus-járvány okozta nehézségek különösen felerősítik a közös tehervállalás, a segítségnyújtás szükségességét. A szegénység nem múlik el a járvánnyal, legfeljebb sokak számára láthatatlanabb lesz – mondta, és hozzátette, hogy a Vajda-Papír ezért is választotta partneréül a rászorulókat folyamatosan támogató és őket minden időben felkaroló szeretetszolgálatot. „Közös felelősségünk egymás segítése, a Vajda-Papír adománya megosztásával az adományozási kultúra fejlődéséhez is hozzá szeretne járulni Magyarországon” – mondta. Arról is beszélt, hogy ezek a filantróp figyelmességek segítenek a közgondolkodás formálásában, célzottan fókuszálunk ezáltal az elesettekre és arra is, hogy a legkisebb segítség is óriási támogatás a rászorulóknak. Örömét fejezte ki, hogy az adományból a zuglói otthon valamennyi lakója részesül, a 30 itt élő család, 120 ember, köztük 86 gyermek.