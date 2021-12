Szigorították a vezetésre vonatkozó paragrafusokat a Büntető törvénykönyvben, amelyek idén május 14-től léptek életbe. Németh Miklós alezredes, a Dunaújvárosi Rend­őrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője vázolta, korábban az eltiltás hatálya alatti vezetés „csak” szabálysértésnek számított. Most viszont, ha valaki eltiltás hatálya alatt vezet, az bűncselekményt követ el, eljárás alá vonják, és a bíróság gyorsított eljárásban akár letöltendő börtönbüntetést is kiszabhat, sőt, az elkövető örökre búcsút is inthet a jogosítványának. Nyilván a fokozott ítélet a körülményektől is függ. Aki pedig vezetői engedély nélkül vezet, az továbbra is szabálysértést követ el, ellenben már elzárással is büntethető.