Nagyon szeretnénk bevonni az anyukák mellett az apukákat, valamint a testvéreket vagy akár a nagyszülőket is, hogy együtt vegyenek részt a feladatok megoldásában, és ezáltal közös élményeket szerezzenek. A másik célunk pedig az, hogy olyan egyszerű, könnyen elkészíthető, ugyanakkor olcsó és minden háztartásban fellelhető eszközöket, módszereket mutassunk meg a szülőknek, amelyek otthon is alkalmazhatóak. Így lehet egy konyhai szűrőből, kendőből, szalagból kicsi ügyességgel valódi fejlesztőeszköz, amelyeket különben a kollégáim maguk is sokat gyártanak és használnak is – mondta el a pedagógiai szakszolgálat városi tagintézmény-vezetője.