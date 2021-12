Mivel még nincs központi rendelkezés, ezért nem is tehetik kötelezővé a maszkhasználatot a szülőknek, de arra kérik őket, hogy egymás egészségének védelme érdekében tegyék fel az intézményeikben. Kézfertőtlenítők is rendelkezésre állnak az ovikban. Mint azt az óvodavezető elmondta, a szülők többsége figyelembe is veszi a járványügyi ajánlásokat, de vannak, akik nem. A rendezvényeiket csoportokon belül, szülők részvétele nélkül tartják jelenleg. Nem szeretnének egyenlőre nagyobb, tömeges rendezvényt, de megragadják az olyan szabadtéri programokat, mint amilyen a múlt pénteki Márton-napi kavalkád volt a főtéren. Nyilván a járványügyi helyzettől is függ majd a közelgő Ovi Foci Kupa zárórendezvénye is. Egyenlőre készülnek a december 3-i programra, amelyet a Gárdonyi-iskolában tartanának meg.